Странный гул, гигантские счета за свет: жильцы дома в Иркутске по трем признакам нашли спрятанную в подвале майнинг-ферму

Всего 36 компьютеров вынесли из цокольного помещения жилого дома. Фото: Анастасия Казакова.

- Начисления по коммуналке за март получили в начале апреля, - история закончилась, но иркутянка, 28-летняя Анастасия Казакова, до сих пор не может сдержать эмоций. Она – жилец девятиэтажки по улице Баумана микрорайона Ново-Ленино в Иркутске. И в их доме в один прекрасный момент начали происходить необъяснимые вещи…

Платили по 500 рублей, а теперь по 5000 рублей

- Сумма в платежке выросла, словно в геометрической прогрессии! - рассказывает подробности Анастасия. – У меня трехкомнатная квартира, живу с мужем, дочкой и мамой. Обычно за общедомовое имущество нам насчитывали максимум 500 рублей, а тут внезапно 5000! Я, конечно, обалдела. Работаю продавцом в магазине, миллионов не получаю. Оплачивать такие начисления сразу не стала, решила разобраться.

Естественно, для начала сибирячка прошлась по соседям. У каждого из них история повторилась один-в-один. Плата за общедомовое имущество выросла в 20-40 раз! Бабушка пенсионерка за свою однушку всегда отдавала по 300 рублей, новый счет пришел на 3500 рублей. Мать-одиночка с дочкой за трехкомнатную квартиру платила максимум по 700 рублей, а теперь должна была выложить из кармана почти 5 тысяч.

Откуда такие начисления? Нагорели за свет в подъезде! Так в ответ на вопрос заявили в управляющей компании.

Анастасия Казакова вместе с соседкой нашли майнинг-ферму. Фото: Анастасия Казакова.

- Но нам недавно установили энергосберегающие лампочки. Они реагируют на движение и не светят, если на площадке никого нет! – не унимались жильцы. – Даже, если бы все лампочки были включенным 24/7, столько энергии мы бы все равно не потратили.

Тогда появилась другая версия: в подъезде, мол, есть злостные неплательщики, их долги и раскидали на остальных, сделали якобы перерасчет за прошлый год. Вроде, объяснение есть, но какое-то невнятное. И вообще, почему весь подъезд обязан скидываться за себя и за того парня?

Еще раз поговорив с соседями, Анастасия обратила внимание на интересные «показания». Многие жаловались на странный гул на первом этаже.

- Доносится из-под пола! – говорили.

Правда, большинство списывали звук на систему отопления или вентиляцию в кафе, которое располагается в цоколе.

- А иногда мы чувствовали запах гари, - рассказывали друг другу жильцы.

Выглядело подозрительно. И Анастасия вместе с еще одной соседкой отправилась на разведку…

На часах было около 22.00, на улице в это время уже весьма прохладно.

- Но когда подошли к окну в цоколе, откуда шел гул, нас обдало волной горячего воздуха, - говорит Анастасия. – Заглянули. Внутри горело много лампочек. Пазл сложился! Вот она, причина наших бед…

Тепло и шум навели на след

Предчувствие не обмануло… В цоколе скрывались они, «асики» - машины для майнинга*. Причем настоящая ферма! Всего 36 компьютеров. Ровно столько насчитали специалисты «Иркутскэнергосбыта», управляющей компании, прокуратуры и МЧС. Их вызвали жильцы, сообразив, в чем кроется загадка.

- Почему горячий воздух навел на мысль? – переспрашивает Анастасия. – Известно. Майнинговые машины вырабатывают побочный продукт – тепло.

Да такое, что можно протопить не только квартиру, но и целый бассейн, и огромные теплицы. Энергетики, кстати, распознают, где нелегально добывают биткоины, то есть криптовалюту, с помощью тепловизоров. Эти приборы замеряют уровень тепла. Подставил к стенке сарая, загорелся экран красным заревом – примета точная, там спрятан «асик». И гул – это тоже характерный признак. «Асики» жужжат очень громко! Беруши не спасут, а только мощная шумоизоляция. Впрочем, ее-то мастак, который и спрятал свою ферму в подъезде жилого дома по улице Баумана, предусмотрел. Не сделал бы этого, раскрыли скорее. А так соседи не особо поняли.

Все, что нужно охотникам за криптовалютой, чтобы разбогатеть, электричество. Иркутская область не зря считается мировой столицей майнинга. Электроэнергия в регионе самая дешевая в стране: в Иркутске – 1,42 руб. за кВт*ч, в сельской местности – всего 0,994 руб. за кВт*ч. Поэтому поселки вокруг Иркутска просто кишат охотниками за криптовалютой. Правда, для майнеров есть специальные тарифы, коммерческие. Но переплачивать кому же хочется? Вот и прячут оборудование по неприметным сараям да баням, а то и в цоколе многоэтажки.

Кто же такой ушлый решившийся, заработать на соседях? Подробностей не раскрывают. Это мужчина – кто, он откуда, как давно основал эту ферму, неизвестно. Сами жильцы предполагают, что это случилось около года назад. Примерно тогда появился характерный шум. Однако, почему плата за электричество выросла только сейчас? Вопрос. Помещение, где добывал криптовалюту, нежилое. Сейчас многие новые высотки строят, оставляя цоколь под кафе и магазины.

В цоколе скрывались они, «асики» - машины для майнинга. Фото: Анастасия Казакова.

- При нас представитель прокуратуры позвонила хозяину помещения, попросила приехать и отрыть дверь, чтобы войти, проверить. Но нам отказали, - говорит сибирячка. - Дверь пришлось вскрывать.

«Асики» все-таки вынесли. Ущерб, кстати, еще устанавливают. Но деньги должен будет вернуть владелец майнинговой фермы. А у жильцов только один вопрос – что с их счетами? Управляющая компания обещала сделать перерасчет.

ОФИЦИАЛЬНО

Заведут уголовное дело?

- Материалы проверки прокуратура направила в полицию. Возбуждение уголовного дела находится на контроле прокуратуры предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), - сообщают в прокуратуре Иркутской области. - Кроме того, прокуратурой руководителю управляющей компании внесено представление.

*Майнеры – владельцы супермощных компьютеров, которые стоят десятки или сотни тысяч рублей. Покупая оборудование, криптодобытчики скачивают специальные программы. С их помощью подключаются к общей сети, в которой на скорость идут вычисления. Их делают компьютеры. И тот из них, который справляется с задачкой быстрее, получает вознаграждение – электронную валюту, или криптовалюту. Самая распространенная – биткоин. А дальше игра в кальмара продолжается. И завершится только тогда, когда электронных монет в мире выпустят 21 млн. В отличие от денег, которые каждая страна печатает в любом количестве, у крипты есть строгий лимит. И, значит, она не подвержена обесцениванию. Еще один факт: биткоин никому неподконтролен, ни одному государству мира. А это свобода! От границ и от конвертации валюты, а также это возможность покупать/продавать что-либо без необходимости отдавать процент банкам. Ведь каждый компьютер майнера условно и есть банк. В нем хранится вся информация о совершенных операциях. Потому любой порядочный майнер ставит целью завести свою «ферму», то есть собрать много оборудования. Это увеличивает шанс на куш! Правда, дело не только и не столько в количестве компьютеров, асиков и видеокарт, сколько в их вычислительной способности. Те, что дороже - «сообразительнее» и быстрее. Это как простейшая кофеварка и кофемашина – принцип один, а результат разный.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где еще находили фермы

Майнинг - «головная боль» Иркутской области. Прокуратура частенько «вскрывает» незаконные фермы по добыче криптовалюты. Так, в марте 25 машинок нашли в одной из школ Шелехова. Это заметили тоже после скачка потребления электроэнергии. В этом же месяце нелегальную ферму накрыли в Ангарске: бизнесмен расположил больше 60 машинок прямо в коровнике! А в феврале из-за незаконного майнинга вспыхнул пожар на улице Лесной в Иркутске. К счастью, жертв удалось избежать. Нелегальные майнинг-фермы в Иркутске накрывают одну за другой: то в коровнике, то в медучреждении, то в жилом доме.

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