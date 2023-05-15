«Люди попали в беду!». МЧС Бурятии спасали с отколовшейся льдины рыбаков, а спасли нерп

На место ЧП незамедлительно выехали спасатели и администрация села. Фото: Мария АНАНОВА

Забавное происшествие случилось на Байкале в минувшие выходные. В воскресенье, в 12:54 по местному времени, оперативный дежурный «Байкальского поисково-спасательного отряда» обратился в службу центра управления кризисными ситуациями и сообщил о том, что очевидцы заметили на озере отколотую льдину, на которой дрейфовали двое рыбаков.

- Люди попали в беду! Скорее приезжайте! – взволнованно говорил звонивший.

Это произошло между поселками Переемная и Танхой в Кабанском районе.

- На место ЧП незамедлительно выехали спасатели и администрация села, - сообщают в пресс-службе МЧС Республики Бурятии.

Специалисты обследовали пять километров береговой линии, но так и не обнаружили людей. Позже выяснилось, что очевидцы приняли рыбаков на льдине… за двух нерп! Вероятно, животные просто нежились под солнцем и даже не догадывались о том, что стали причиной такого переполоха. Операция по спасению людей оказалась напрасной. После того, как стало понятно, что помощь никому не требуется, спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации.

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