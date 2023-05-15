Житель Бурятии прятался в лесной землянке от полицейских и воровал продукты у сельчан

Отбывать наказание вор-отшельник будет в колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бурятии суд вынес приговор жителю Бичурского района, который воровал вещи у сельчан и прятался от стражей порядка в лесу.

Из материалов уголовного дела известно, что мужчина по какой-то причине решил скрыться от контроля сотрудников уголовно-исполнительной инспекции и оборудовал себе землянку в лесном массиве. Однажды ночью он решил поживиться чужим добром и пробрался в дом к одной из жительниц соседнего села. Оттуда он похитил продукты питания и различные вещи. Украденное мужчина приволок во временное укрытие и, таким образом, усугубил свое и так непростое положение.

Рецидивист питался похищенной едой, а часть вещей использовал, чтобы утеплить землянку. Позже остальные вещи он сжег вместе со своим жилищем, чтобы замести следы. Однако это все же его не спасло. Мужчину обнаружили и отправили под суд. Его признали виновным по статье «Тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

- Подсудимый полностью раскаялся в содеянном. За совершенное преступление, с учетом наличия в действиях опасного рецидива, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц, - рассказали в Бичурском районном суде Республики Бурятия.

Отбывать наказание вор-отшельник будет в колонии строгого режима.

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