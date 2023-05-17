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Происшествия17 мая 2023 3:10

Мужчина из ревности застрелил жену и попытался покончить с собой в Иркутской области

Жителя Усть-Удинского района осудят за убийство жены из ревности
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Ревнивец признал свою вину.

Ревнивец признал свою вину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ревнивец, которого подозревают в убийстве собственной жены, предстанет перед судом в Иркутской области. Эта трагедия произошла 22 декабря 2022 года в селе Игжей Усть-Удинского района. 26-летний мужчина находился с супругой в бане, когда между ними завязалась ссора. Сибиряк заподозрил любимую в романе с их односельчанином. Окончательно выйдя из себя, он схватил гладкоствольное ружье и выстрелил жертве в голову. 25-летняя женщина погибла на месте.

- После этого мужчина попытался свести счеты с жизнью. Ему была вовремя оказана медицинская помощь, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции установили все обстоятельства совершенного преступления. Душегуб признал свою вину, после чего был помещен под стражу. Прокуратура Усть-Удинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы рассмотрят в районном суде.

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