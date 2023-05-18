После салюта - в роддом. Инспектор ДПС за 5 минут довез беременную сибирячку в больницу 9 мая

Инспектор ДПС Петр Гаврилов правильно оценил ситуацию на дорогах города и довез беременную до роддома на служебном автомобиле. Фото: Госавтоинспекция Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Помогите, пробки кругом, у жены схватки, она сейчас родит! – с такой просьбой к инспектору ДПС Петру Гаврилову подбежал будущий отец, который явно боялся не успеть довезти свою супругу до роддома.

Как стало известно КП-Иркутск, случилось это в столице Приангарья в районе Маратовского кольца 9 мая около 23.00, то есть сразу после салюта на День Победы. Дороги на тот момент действительно были загружены, все добирались домой с праздника.

- Я оценил дорожную ситуацию и предложил паре пересесть в мой служебный автомобиль, - рассказывает сотрудник отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» старший лейтенант полиции Петр Гаврилов.

Полицейский включил сирену и проблесковые маячки и менее, чем за 5 минут довез женщину до перинатального центра. Помог дойти ей до роддома, передал медикам, убедился, что с ней все хорошо и вернулся на службу.

- Алло, слышите! У нас девочка родилась, Миланой назвали! – позвонил на следующее утро счастливый отец в дежурную часть полиции. – Спасибо Вам! Крепкого здоровья и спокойных дежурств!

Обратиться к полицейскому в тот вечер действительно было хорошей идеей, девочка родилась через 30 минут после того, как маму привезли в роддом.

Напоминим, подобный случай произошел в Иркутске осенью прошлого года. Тогда инспекторы ГИБДД также довезли беременную женщину до роддома с «цветомузыкой» - под звук сирен и с проблесковыми маячками. А после пришли на выписку и подарили автокресло, чтобы с первых же дней жизни малышка не нарушала правила дорожного движения.

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