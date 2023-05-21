Лишил жизни ради телефона: мужчина пробрался в дом к 73-летней пенсионерке и задушил ее

15 лет колонии назначили наркоману за убийство пенсионерки в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области суд поставил точку в деле о жестоком убийстве 73-летней сибирячки. Это произошло в Иркутске осенью 2021-го года. Мужчина в состоянии наркотического опьянения проник в дом, где жила одинокая пенсионерка и набросился на нее. Душегуб задушил беспомощную женщину, после чего принялся искать ее телефон. Он попытался с помощью мобильного приложения банка перевести деньги с ее счета, но у него ничего не вышло. В приложении стояла блокировка услуги денежных переводов. Так, из наживы в руках убийцы остался лишь сотовый.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 42-летний мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское», - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Против изувера завели уголовное дело по статьям «разбой» и «убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из корыстных побуждений». Выяснилось, что он не раз уже был судим за тяжкие преступления. Благодаря собранным следователями доказательств, в суде удалось доказать вину преступника.

- Приговором суда подсудимый признан виновным, с учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, - заключают в региональном Следкоме.

Приговор вступил в законную силу.

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