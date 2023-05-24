Курьер нагрел телефонных мошенников в Забайкалье: забрал у пенсионерки 140 тысяч рублей, но оставил деньги себе

Купил «Айфон», а оставшиеся 38 тысяч рублей студент потратить не успел. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На быстрый и легкий заработок повелся 18-летний студент техникума из Читы. Нашел подработку в интернете. Из объявления все было предельно ясно: искали курьера. Его задача - держать связь с телефонными мошенниками, которые отправляют по адресам жертв, забирают наличку и потом через банкоматы переводят аферистам. Процент от «сделки» оставляют себе. Но факт того, что схема, мягко скажем, нечестная, парня не смутил. Работка-то, как говорится, не пыльная.

- Недавно пенсионерке позвонила мошенница и представилась ее дочерью, - сообщают сотрудники ГУ МВД по Забайкальскому краю. – Аферистка рассказала, якобы стала виновницей аварии и теперь ей срочно нужны деньги для взятки. Затем трубку взял «сотрудник полиции».

Пообещал помочь спустить дело на тормозах, но только при условии вознаграждения.

Пенсионерка испугалась за дочь. Но вместо того, чтобы позвонить ей и удостовериться в правдивости информации, принялась собирать наличные на взятку. За свертком, в котором лежало 140 тысяч рублей, приехал курьер-студент. Вот только до банкомата не донес. Обдурил и пенсионерку, и самих телефонных аферистов. Пакет с деньгами просто оставил себе.

- Купил «Айфон», а оставшиеся 38 тысяч рублей потратить не успел, их нашли в квартире, которую арендовал, во время обыска. Парень задержан, - дополняют в ведомстве.

Сейчас следователи завели уголовное дело по факту мошенничества, которое причинило значительный ущерб пострадавшему. Студенту грозит лишение свободы до пяти лет.

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