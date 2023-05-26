Лишил детей матери: в Бурятии муж из-за простой ссоры до смерти забил жену

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта история произошла в Улан-Удэ. Семья отметила Новый год, все было в порядке, но 2 января 45-летний глава семейства в пьяном угаре поссорился с женой. Обычный скандал не закончился примирением…

- Мужчина напал на супругу и стал ее избивать кулаками по голове. Травмы оказались серьезными, женщина погибла на месте, - рассказывает СУ СКР Бурятии.

Позже мужчина попросил соседку вызвать скорую помощь. Известно, что все это время после расправы он не пытался скрыться или сбежать. Дождался приезда полиции и скорой помощи. Известно, что у пары остались дети.

- Собранные доказательства суд счел достаточными, - говорят в ведомстве. - Недавно мужчине был вынесен приговор суда. Он признан виновным по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего.

Сибиряк получил девять лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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