«Герои нашего двора»: «Комсомолка» подводит итоги первого этапа конкурса «Управляющая компания 2023»

«Герои нашего двора»: голосуем за лучшую управляющую компанию Иркутска. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ.

Еще в начале апреля «Комсомольская правда» объявила о старте конкурса «Управляющая компания 2023» в рамках проекта «Герои нашего двора - ЖКХ для каждого». До 31 мая наши подписчики в официальных группах «Комсомольская правда» - Иркутск» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в нашем Телеграм-канале делились мнением, какая, на их взгляд, УК действительно работает на отлично.

Всего читатели упомянули 14 управляющих компаний региона. Но лидерами стали шесть. Самой упоминаемой, причем уже не в первый раз, стала управляющая компания «Южное управление ЖКС». Кроме того, активно иркутяне отдавали предпочтения за УК «Новый город», «Западное управление ЖКС», «Северное управление ЖКС», «Восточное управление ЖКС» и «Иркут». Наши поздравления!

Конечно, конкурс еще не окончен, впереди второй этап конкурса. Лидеры рейтинга будут бороться уже между собой в номинациях. Старт голосования - в июне. Оно пройдет также в официальных группах «КП» - Иркутск» в социальных сетях - «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в нашем Телеграм-канале. О дате начала этого этапа «Комсомольская правда» сообщит дополнительно, следите за анонсами.

Кстати, на этом мероприятия нашего большого проекта «Герои нашего двора - ЖКХ для каждого», который «Комсомольская правда» проводит совместно с Общественной палатой Иркутска, не заканчиваются. Напомним, начинался он с традиционного ЖКХ-марафона, когда в эфире радио «Комсомольская правда» эксперты рассказывали о самых актуальных вопросах из жилищной сферы. Совсем недавно прошел конкурс профессионального мастерства среди сантехников и электриков, работающих в УК Иркутска. Кстати, победили в нем Евгений Арефьев из УК «Южное управление ЖКС» и Сергей Чупров, УК «Западное управление ЖКС».

А 15 июня на нашем сайте irk.kp.ru стартует конкурс детского рисунка «Двор моей мечты», итоги мы подведем 15 сентября. Выбирать победителей будем в двух категориях - дошкольники и школьники. Призеров ждут прекрасные подарки - следите за анонсами!

А еще мы обязательно побываем на экскурсии в одной из крупнейших управляющих компаний города, прогуляемся по лучшим дворам, и, наконец, устроим большой праздник, на котором объявим лучшие УК этого года. Следите проектом, будет интересно!