«Моя работа – не цветочки нюхать»: как девушка с внешностью модели работает в цехе нефтеперерабатывающего завода

Платья и туфли на работе заменяют роба и каска. Фото: предоставлено героиней публикации и АНХК.

- При знакомстве никто не верит, что я работаю на заводе. Приходится показывать удостоверение. Судя по моей внешности, все думают, что я из бьюти-индустрии, к примеру, наращиваю ресницы, занимаюсь бровями. Особенно удивляются те, кто сам трудится на предприятии и не понаслышке знает: моя работа – не цветочки нюхать, - глядя на 24-летнюю Софью Слепченко, трудно представить эту роковую брюнетку в робе, каске и с противогазом. Но именно так девушка выглядит во время каждой двенадцатичасовой смены в цехе нефтеперерабатывающего производства. За ее плечами двухлетний стаж – недавно ангарчанку повысили до должности машиниста насосной станции. О том, как выбрала «неженскую» профессию, Софья рассказала корреспонденту КП-Иркутск.

Пошла по маминым стопам

- В детстве мечтала быть, как бабушка. Она 26 лет проработала в ангарской колонии, - вспоминает сибирячка в беседе с журналистом. – Родственники говорили, что у меня очень развиты лидерские качества, которые помогли бы в карьере в правоохранительных органах. Но став подростком, перестала гореть этой идеей. Окончив 9 классов, я так и не решила, куда поступать. Подружка предложила вместе с ней подать документы в техникум на специальность «Переработка нефти и газа». К слову, моя мама больше 10 лет трудилась на заводе полимеров, и в тот момент я окончательно решила пойти по ее стопам.

Когда-то Софья решила пойти по маминым стопам и ни разу не пожалела об этом. Фото: предоставлено АНХК.

Поступить для Софьи было несложно – прием проводился на основе аттестата, а училась школьница практически на одни пятерки. Спустя несколько лет обучения девушка смогла похвастаться красным дипломом, но пользоваться им она не торопилась.

- Когда изучаешь материал по учебникам, кажется, что это легче-легкого. Но пройдя в 18 лет первую летнюю практику и увидев предприятие изнутри, я подумала, что это не мое. Напугали масштаб и ответственность, - признается ангарчанка. – Лишь спустя два года после окончания техникума я решилась отправить свое резюме в АНХК, на нефтеперерабатывающее производство, и вскоре меня пригласили на собеседование.

Сибирячка признается, что ее сердце свободно.

Работа в цехе – не про красоту

Смена на производстве длится 12 часов – с 7 вечера до 7 утра, либо с 7 утра до 7 вечера. Во втором случае день Софьи начинается в 5 утра, так как необходимо успеть на служебный автобус. Конечно же, работа в цехе – далеко не про красоту. Вечерний макияж, открытая обувь, декольте, короткие юбки заменяет спецодежда.

Многие отказываются верить, что хрупкая с виду красавица трудится на крупном производстве. Фото: предоставлено героиней публикации и АНХК.

- Самое важное – это дисциплина. Опаздывать, нарушать правила безопасности, отклоняться от графика строго запрещено, - говорит Софья. - Переходя служебную вахту, ты становишься совершенно другим человеком. На тебе лежит огромная ответственность за большое предприятие и за своих коллег. К слову, среди сотрудников много женщин. Стаж некоторых из них больше 30-40 лет.

В обязанности девушки входит обслуживание насосной станции и контроль за ее непрерывной работой. Большую часть времени необходимо находиться на улице.

- Даже если на морозе в -40 слезы замерзают на щеках, хочешь – не хочешь, но технологический процесс контролировать надо, осмотр оборудования и территории установки никто не отменял, - смеется машинист.

Девушку часто приглашают попробовать себя в роли модели, но бросать карьеру на производстве она не собирается. Фото: предоставлено героиней публикации.

Заработала на мечту

С самого детства главной мечтой сибирячки было увидеть своими глазами древние пирамиды. В этом году Софья смогла позволить себе улететь отдыхать в Египет, откуда привезла заветные фотографии на фоне восьмого чуда света.

Заветное фото на фоне пирамид. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Теперь у меня новые планы на 2023-2024 годы – круиз на лайнере по Средиземному морю, - признается собеседница КП-Иркутск. – Приходится много работать, но чего не сделаешь ради мечты?

К слову, сердце красавицы все еще свободно. По ее словам, сейчас на первом месте в ее жизни работа и она сама. Несмотря на частую занятость и усталость, девушка всегда находит время для спортзала и ухода за собой. Заочно она получает высшее образование по специальности «Химическая технология» в иркутском вузе, поступив на бюджет. Также Софье часто предлагают участвовать в рекламных фотосессиях в качестве модели, но она уверяет - бросать карьеру на производстве не собирается.

Девушку часто приглашают попробовать себя в роли модели, но бросать карьеру на производстве она не собирается. Фото: предоставлено героиней публикации.

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