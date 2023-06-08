Танцевал ехор и полюбил буузы: американец и сибирячка сыграли свадьбу по бурятским обычаям

Встреча с будущим мужем у Екатерины случилась совершенно случайно. Фото: из личного архива героев публикации

- Вообще я родом из небольшого села Покровка в Баяндаевском районе. Там прошло мое детство, - начинает свою историю 32-летняя Екатерина О’Брайан. - Окончила школу поступила в университет Иркутска, училась на инженера по безопасности технологических процессов и производств. У меня никогда не было какого-то рьяного желания переехать за границу. Просто активно увлекалась изучением английского и китайского языков.

Также девушка часто принимала участие в программах по обмену студентами, бывала в нескольких лучших университетах Китая. Например, в 2013 году Екатерина выиграла грант на обучение в магистратуре Тяньцзиньского университета науки и технологии. А еще спустя четыре года появились первые предложения о работе за границей. Сибирячка переехала в Шанхай и заняла должность менеджера в одной из местных крупных компаний.

Встреча с будущим мужем у Екатерины случилась совершенно случайно. Однажды вечером сибирячка ждала такси возле бара. На улице шел сильный дождь и несколько прохожих укрывались от него под аркой. Среди них был житель США – Джек. Он старше сибирячки на пять лет. Молодые люди познакомились, разговорились и мужчина взял у девушки номер телефона.

Екатерина рассказывает, что языкового барьера между ней и Джеком не было никогда. Фото: из личного архива героини публикации

- Сначала мы были просто друзьями. Общались около года. Джек родом из Америки, но работал в Китае, преподавал историю и английский язык в интернациональной школе Шанхая, - рассказывает Екатерина. – Через какое-то время оба поняли, между нами что-то большее, чем просто дружба. Я разглядела в нем качества характера, которые привлекают в мужчине. Джек начал за мной ухаживать, дарил цветы, приглашал в рестораны. Так и стали парой.

Екатерина рассказывает, что языкового барьера между ними не было никогда. Сибирячка в совершенстве может изъясняться как по-английски, так и по-китайски. Молодые люди не строили особых планов на будущее и не говорили о свадьбе. Оба были карьеристами и думали на тот момент пока только о том, чтобы еще какое-то время пожить и поработать в Китае.

Пандемия нарушила планы

- В январе 2020 года мы отправились на Филиппины. Путешествие в эту страну было моей мечтой, и Джек осуществил ее, устроив путешествие для нас двоих, - рассказывает Екатерина. – И когда были на острове Корон, он неожиданно достал кольцо и предложил стать его женой! Честно? Такого поступка от него вообще не ожидала. Казалось, он довольно свободолюбивый человек и не спешит связывать себя узами брака. Но я сказала «да»!

На отдыхе на Филиппинах Джек неожиданно достал кольцо и предложил Екатерине стать его женой. Фото: из личного архива героев публикации

Влюбленные приступили к подготовке к свадьбе. Екатерина предложила устроить пышное торжество по бурятским традициям на своей малой родине. Джек не возражал. Жених и невеста уже пригласили гостей и заказали банкет. Но планам помешала пандемия коронавируса.

- Мы «застряли» на Филиппинах, не могли вернуться в Китай, так как границы были закрыты, - рассказывает Екатерина. В итоге провели там семь месяцев! Все это время Джек работал удаленно, а мне пришлось уйти в отпуск без содержания. Ближе к июлю США открыли границы. Джек понял, что хочет повидать родню и мы отправились в Америку.

Приехав в штаты, молодые люди решили расписаться на родине Джека. Фото: из личного архива героев публикации

Приехав в штаты, молодые люди решили расписаться на родине Джека. Церемония прошла на озере, в небольшом кругу друзей и близких жениха в городе Стамфорд, штата Коннектикут. Пара ждала, что в сентябре 2020 они вернутся в Шанхай, но открытие границ с Китаем все еще было под вопросом. Супруги остались в штатах. Джек разорвал трудовой контракт и занялся бизнесом по реализации солнечных батареей. Екатерина подала документы на получение вида на жительство. А еще спустя полгода сибирячка узнала, что у них родится ребенок.

Свадьба по бурятским традициям

- Сейчас нашей дочери уже почти 2 года. И мы хотели познакомить ее с моей семьей. Мы сообщили, что планируем приехать в Иркутск. Изначально не собирались устраивать вторую свадьбу на моей родине. А потом вдруг решили, почему бы и нет, - рассказывает Екатерина.

Спустя полгода сибирячка узнала, что у них родится ребенок. Фото: из личного архива героев публикации

26 мая супруги второй раз сказали друг другу «Да». Праздник, как планировала сибирячка, прошел по бурятским традициям. Екатерина и Джек облачились в национальные костюмы, приняли участие в традиционных свадебных обрядах, танцевали вместе с гостями ёхор.

- Джек был в восторге! Он любит Россию, знает ее историю. Но побывать ему удалось здесь впервые. Ему очень понравились Москва, Иркутск, Байкал, остров Ольхон, Баяндаевский район, наши достопримечательности, культура, - рассказывает Екатерина. – Моя семья приняла его очень хорошо. Конечно, был некий языковой барьер между ними, но современные технологии и переводчики в телефонах помогали им понять друг друга. Муж даже попробовал водить трактор! Вместе с моим родственником они ездили в поле и как-то понимали друг друга (смеется). После поездки Джек еще больше теперь хочет выучить русский язык. А еще муж очень любит нашу кухню, обожает голубцы, борщ, буузы.

Праздник, как планировала сибирячка, прошел по бурятским традициям. Фото: из личного архива героини публикации

В целом, как признается Екатерина, у них с мужем идеальные отношения. Правда, проблемы есть, как и в любой семье: из-за разного менталитета и воспитания между супругами изредка возникают недопонимания.

- Мы выросли в разных странах, семьях, ситуациях, на разных книгах и фильмах. Бывает, что муж скажет что-то в шутку, а я не понимаю, о чем идет речь. Или, если, например, возникают разные мнения насчет воспитания дочери, то мы стараемся найти компромисс, - рассказывает Екатерина.

В целом, как признается Екатерина, у них с мужем идеальные отношения. Фото: из личного архива героев публикации

Двухнедельное путешествие подошло к концу и сейчас Екатерина и Джек уже находятся дома, в США. Супруги надеются, что следующая встреча с семьей сибирячки состоится уже на территории штатов, либо в какой-то другой стране в общем семейном отпуске.

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