Фото: Кирилл Щипицин.

Самый напряженный месяц лета почти позади. Школьники выдохнули после сдачи ЕГЭ и ОГЭ, студенты отметили окончание сессии, а более старшее поколение запланировали отпуска. Да и погода, наконец, наступила летняя. Куда сходить в Иркутске в июле 2023, расскажем в материале.

Куда сходить в Иркутске в июле 2023

1-9 июля – фестиваль русской оперы

Мероприятие для Иркутской области уникальное. В первый раз его провели в 2019 году, потом началась пандемия коронавируса и организаторам пришлось взять паузу. В этом году все пройдет на двух площадках – в Иркутской областной филармонии и архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Идейный вдохновитель события – художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапиньш. Солисты из ведущих театров Европы и России исполнят оперу Сергея Рахманинова «Алеко», Микаэла Таривердиева «Ожидание», а также романы Петра Чайковского. Ознакомиться с программой и купить билеты можно на сайте филармонии.

5-8 июля – чемпионат сильнейших пожарных Сибири

Красивые мужчины в пожарной форме сразятся за звание самого сильного пожарного Сибири. В прошлые годы на чемпионат приезжали профессиональные борцы с огнем из городов Урала, Дальнего Востока и даже Узбекистана. Программу придумали наши специалисты ГУ МЧС России – это различные упражнения с нагрузкой, аналогичной той, которую испытывают бойцы при тушении пожаров и спасении людей. При этом участники находятся в полном боевом облачении. Как говорят организаторы, в планах даже побить несколько мировых рекордов. Чемпионат пройдет на стадионе ИРНИТУ.

1 июля - боевой фестиваль

Если вы готовы выехать за город, то можете отправиться на ролевой фестиваль Иркутска. Он пройдет на полигоне около станции Садовая, до которой можно доехать на электричке. Вы и другие участники мероприятия сможете стать участником большого «спектакля», происходящего в фантазийном мире. Каждый сам выберет свою роль, все действия будут импровизацией. Какой в итоге получится сюжет – загадка, которую никто не знает. К слову, попасть на фестиваль можно будет только при соблюдении дресс-кода. В этом году нужно одеться в стиле средневекового фэнтези и постараться обойтись без предметов гардероба, которые ассоциируются с современностью, - джинсов, камуфляжной одежды и так далее. Участие бесплатное. Начало заявлено в 7:00, но можно приехать в любое время и даже остаться на ночь (правда, для этого нужно взять палатку).

8 июля – свадебный мотопробег

В июле по всей стране отмечают День семьи, любви и верности. По традиции в этот праздник состоится одно из самых романтичных мероприятий в городе – свадебный мотопробег. По улицам Иркутска проедет колонна парней и девушек в свадебных нарядах. Стать свидетелем или даже участником столь грандиозного события сможет любой желающий, ведь мероприятие является полностью открытым. Для этого нужно написать организатором фестиваля в социальных сетях.

14-16 июля – фестиваль культур «Сибирский артефакт»

На время фестиваля территория иркутской базы отдыха превратится в один большой арт-объект с несколькими активными пространствами. В программе выступление местных и приезжих артистов, электронная музыка, творческие мастер-классы, сценические постановки, капоэйра, йога, экстатик-дэнс, а также световое и лазерное шоу. На время мероприятия гости смогут расположиться в палаточной зоне со своей палаткой или снять двухместный домик из номерного фонда базы отдыха. Все пройдет по адресу улица Карпинская, дом 128. Начало 14 июля в 14:00, окончание – 16 июля в 16:00. Билету можно купить онлайн или в аниме-магазине «Вуди Комикс».

17 июня – 3 июля – культурный проект «Северный десант»

Это концерты, спектакли и мастер-классы от известных актеров, которые проходят в городах и поселках севера Иркутской области, а также в Якутии. За восемь лет «Северный десант» посетили свыше 76 тысяч человек. В этом году фестиваль стартовал 17 июня в Киренске, завершится 3 июля в Иркутске. Впервые выступления пройдут в населенных пунктах Нижнеилимского района – Новой Игирме, Рудногорске, Витиме и Березняках. Мероприятие посвящено Году педагога и наставника, а также 100-летию Леонида Гайдая. В состав «Северного десанта» вошли актеры из Санкт-Петербурга Олег Харитонов, Алексей Барабаш, Алена Биккулова и Ольга Хохлова из Москвы. Зрителей ждут творческие встречи, показы фестивальных фильмов-премьер «Не хороните меня без Ивана», «Мятный пряник», мастер-классы по актерскому и блогерскому мастерству, пресс-конференции.

9-15 июля – V Всероссийский Форум «Дигория»

Форум «Дигория» – это площадка для молодых ученых социально-гуманитарного профиля. Принять участие могут дипломированные специалисты, аспиранты до 35 лет. Каждому нужно представить проект по одному из пяти направлений, среди которых медиа и коммуникации, политические технологии, образование и просвещение. Автор лучшего проекта получит премию, а также смогут принять участие в специальных программах по трудоустройству. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.

30 июля – концерт российского хип-хоп исполнителя Vspak

В Иркутск приезжает молодой репер Александр Чацкий, известный молодежи по своим грустным лирическим песням «На отходах бегу к тебе», «Хочу», «Я просто устал», «А у вас любовь?». В туре по всей стране «Больно» артист презентует свой новые одноименный альбом и споет любимые треки. Концерт пройдет в одном из баров города.

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