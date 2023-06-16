«Лицо распухло, стало фиолетовым»: сибирячка винит косметолога в том, что ее изуродовали уколами красоты

Сибирячка полгода раздумывала над тем, чтобы попробовать липолитики. Фото: личный архив героини публикации

Мечтала подчеркнуть свою красоту, но вместо этого получила серьезный отек и измотанные нервы. 41-летняя жительница Ангарска Юлия ранее не раз прибегала к уколам красоты. Три года подряд она увеличивала губы. Все процедуры проводил один и тот же врач. Нареканий к результатам у женщины никогда не было, пока она не решилась подтянуть лицо с помощью липолитиков. Эта услуга весьма популярна у современных красавиц. Препарат должен был помочь Юлии избавиться от лишней жировой ткани в носогубной области и шеи, но, по словам сибирячки, лишь испортил ее внешность.

- В тот день косметолог ввела мне в губы 0,5 мл препарата для их увеличения, после чего приступила к липолитикам, - вспоминает собеседница КП-Иркутск. – За час до этого, по совету врача, я выпила таблетку от аллергии, но после первого же укола у меня закружилась голова, стало тяжело дышать, к тому же процедура оказалась весьма болезненной. Я сказала об этом, но косметолог продолжила делать уколы. Когда я взглянула в зеркало, была в ужасе – лицо выглядело так, будто меня покусали осы. От инъекций в шею я отказалась и поспешила домой. Уже из машины отправила косметологу первые фото – казалось, что щеки с каждой минутой становились все больше. Врач же продолжала успокаивать меня по СМС.

Так Юлия выглядела до процедуры и вскоре после нее.

Однако покраснения, отек и болезненные ощущения не прекратились и на следующий день. Одна щека сильно опухла, из-за чего овал лица стал заметно ассиметричным. Как Юлия рассказала журналисту, косметолог посоветовала клиентке воспользоваться мазью.

- Намазав ею лицо, я посмотрела в зеркало и обомлела. Оно стало фиолетовым! – с ужасом вспоминает ангарчанка. – Пришлось вызывать скорую. Около 4-5 дней я провела дома, после чего начала ходить по платным клиникам, к косметологам и аллергологам. Последние сказали, что такую реакцию вызвали именно липолитики. Не исключено, что выполнять две процедуры за один сеанс было нельзя, либо препарат мог оказаться плохого качества. Перед процедурой мне даже не озвучили его название. Да и никакого договора мы не заключали. При этом косметолог принимает косметолог в известном в Ангарске салоне в центре города и имеет большую клиентскую базу. Однако, насколько мне известно, работает сама на себя, а в салоне красоты лишь арендует кабинет.

В целом уколы красоты обошлись Юлии в 13 тысяч рублей, 5500 из них ушло, чтобы омолодиться.

- Вместе с затратами на посещение больниц у меня ушло 20 000 рублей. При этом мне пришлось взять больничный за свой счет, так как работа неофициально. Я потребовала, чтобы мне вернули деньги, но косметолог отказала. Да, она предлагала мне самой приехать к ней в кабинет на осмотр, но меня это не устроило. Спустя столько времени отек все еще сохранился, а скулы при прикосновении болят. Знакомые говорят: «Была такой красивой, и обезобразила себя». От этих слов не могу сдерживать слезы. Постоянно смотрюсь в зеркало и боюсь, что оно не станет прежним.

Из-за случившегося женщина планирует обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру и подавать иск в суд. Тем временем, косметолог, проводивший процедуру, объясняет побочный эффект тем, что клиентка сама проигнорировала рекомендации врача.

- Вечером после инъекций она писала мне, что выпила бокал вина. Конечно же, спиртные напитки употреблять после процедуры нельзя, - говорит вторая собеседница КП-Иркутск. – После любой косметологической процедуры может произойти аллергическая реакция. На следующее утро она сообщила об отеках, но на протяжении двух недель Юлия так и не пришла на осмотр. Я была с ней на связи 24/7, но у нее всегда находились отговорки. В один момент она заявила, что хочет вернуть деньги. На каком основании? Мне кажется, эти сообщения она писала мне в состоянии алкогольного опьянения. На ее фотографиях я не увидела ничего ужасного, что бы могло навредить ее здоровью. То же самое могу сказать о заключении аллерголога. Что касается ее отеков и болевых ощущений, это имеет место быть, и это обязательно пройдет.

Также женщина отметила, что имеет высшее медицинское образование и работает больше 20 лет, 8 из них - в сфере косметологии. По ее словам, подобная реакция для этой процедуры не редкость и проходит без последствий для внешности.

- Бокал вина я, действительно, скорее позволила, - добавляет Юлия. – Но это было сделано уже несколько часов спустя после процедуры, а отёк, подчёркиваю, начался сразу же. И более того, врача об этом я оповестила, она не предупредила, что этого делать категорически нельзя, не остановила, и сказала, что это поможет уменьшить стресс.

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