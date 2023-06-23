«Хватило бы тушенки и яблока»: как казак с позывным «Тунгус» на СВО смог сбить вражеский дрон двумя мешками с едой

Недавно с бойцом из Забайкалья на СВО приключилась удивительная история. Фото: телеграм-канал губернатора Забайкалья Александра Осипова.

Жить захочешь и не такое выдумаешь… Недавно с бойцом из Забайкалья на СВО приключилась удивительная история. Мужчина с позывным «Тунгус» из батальона «Енисей» сбил вражеский беспилотник, да не оружием, а... мешком с продуктами! Эту историю в своем телеграм-канале рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Все случилось примерно так: солдат отдежурил ночную смену в окопе и утром пошел получать сухпаек. Закинув на плечо два мешка с продуктами, вернулся на позицию. По пути назад заметил в небе вражеский малогабаритный дрон-камикадзе.

- «Тунгус» спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство, которое находилось от земли в трех метрах, мешком с продуктами, - написал в своем телеграм-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Мужчина с позывным «Тунгус» из батальона «Енисей» сбил вражеский беспилотник, да не оружием, а... мешком с продуктами! Фото: телеграм-канал губернатора Забайкалья Александра Осипова.

В бою все средства хороши! Это бесспорно, но возможно ли сбить дрон мешком? Этот вопрос КП-Иркутск задала Николаю Зарипову (имя изменено из соображений безопасности по просьбе самого героя - прим. Ред.), старшему связисту и оператору беспилотных летательных аппаратов. Мужчина – доброволец СВО, но находится сейчас в отпуске.

- В принципе, такое возможно, но лично с таким не сталкивался, - говорит Николай. – Дело в том, что просто от удара мешком - дрон не упадет. Нужно попасть именно в лопасти, чтобы они запутались. Это и есть слабое место БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). В случае казака, предполагаю, что именно ткань мешка попала куда нужно, то есть в лопасти. А по весу мешок не должен был сильно набит. Думаю, пары банок консервы и яблок хватило бы для такого маневра.

На практике, объясняет Николай, были схожие случаи. Например, дрон сбивали с помощью рыболовной сети. Схема та же – зацепить лопасти беспилотника и запутать их. Но чаще всего БПЛА сбивают двуствольным ружьем.

- Единственное, что смущает, почему беспилотник так низко летел, - говорит Николай. - Что высматривал? Обычно такие дроны парят на высоте 200 метров. Это дает широкий обзор. Да и то, что бойцу удалось спрятаться в траве, так что и его упустил управляющий БПЛА из виду, делаю вывод - беспилотник был без тепловизора (прибор, предназначенный для бесконтактного определения теплового излучения на исследуемой поверхности, - прим. Ред.). Иначе, забайкалец бы не смог затаиться в высокой траве. А особой физической подготовки для того, чтобы подкинуть некий груз на высоту трех метров, тут не нужно. Это сделает любой без особых усилий.

«Тунгусу» повезло дважды: сначала умудрился сбить дрон, а потом еще и обезвредить. Сделать это помогли, следует из рассказа Александра Осипова, «Тунгусу» подоспевшие сослуживцы (их количество не уточняется). К дрону была прикреплена граната от РПГ. Заряд подорвали бойцы.

- Им очень повезло! Если бы дрон летел выше и упал, то снаряд бы взорвался. А вообще, скажу так, что на СВО разные чудеса наблюдались. И сбитый дрон мешками - не исключение.

Кстати, сам беспилотник бойцы отсоединили от аккумулятора и забрали в батальон в качестве трофея.

- Атаман казачьего войска представил «Тунгуса» к медали «За отвагу». Гордимся! - добавил губернатор Забайкалья.

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