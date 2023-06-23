«Готовился по видеороликам и без помощи репетиторов». Школьник сдал ЕГЭ почти на 300 баллов и мечтает стать инженером

Максим Савченко набрал максимальные 100 баллов по русскому языку и профильной математике. Фото: из личного архива героя публикации

Выпускник средней школы №85 из Тайшета Максим Савченко теперь может спать спокойно. Экзамены остались позади, а их результат – это повод для гордости у родителей и учителей. Максим – один из двух выпускников Иркутской области, кто набрал максимальные 100 баллов сразу по двум предметам - русскому языку и профильной математике! Более того – юноша мог стать трехсотбалльником. Ему не хватило всего лишь одного балла до 100 по физике.

Репетиторов не нанимали

- Я круглый отличник со второго класса. В первом просто оценок еще не ставили (смеется). Всегда учился прилежно, работал на результат, - рассказывает Максим Савченко. – Неоднократно участвовал в различных олимпиадах, защищал честь школы. Лучше всего мне даются точные науки: математика, физика и информатика.

Парень признается: готовиться к сдаче единых госэкзаменов он начал еще в седьмом классе.

- Благодаря тому, что я посвятил этому несколько лет, особенной подготовки перед самими экзаменами не было, - рассказывает Максим. – Мне помогали только учителя на консультациях в школе. Репетиторов не нанимали. А вообще по большей степени занимался самостоятельно, разбирал темы с помощью видеороликов по интернету.

В инженеры я пойду

Несмотря на все старания и тщательный подход к подготовке, Максим признается, что получить сто баллов, да еще и сразу по двум предметам он никак не ожидал. Когда одиннадцатиклассник сдавал пробные экзамены или прорешивал варианты дома, набирал максимум 90 баллов.

Еще сильнее парня удивил результат по русскому языку. Ведь писать сочинения и придумывать сюжеты для повествований ему довольно сложно.

Впереди у Максима выпускной и поступление в университет. Фото: из личного архива героя публикации

- Попался хороший текст про то, каким должны быть взаимоотношения в семье, поэтому я с удовольствием порассуждал на эту тему, - рассказывает Максим. –

Впереди у Максима выпускной и поступление в университет. С учебным заведением уже определился – он хочет стать инженером, поехать учиться в Новосибирск. Ориентировался в выборе профессии на родителей: отец - электромеханик, мама – экономист.

- Лучше всего к экзаменам готовиться заранее, - дает напутствие всем, кто только будет сдавать ЕГЭ, Максим. - Постоянно тренируйтесь над задачами, так накопите опыт. Ну а самое главное – предмет должен быть ваш, нравиться. Тогда и подготовка будет приносить удовольствие!

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