Ела черемшу, укрывалась мхом: сибирячка 18 дней выживала в тайге и сама нашла путь к спасению

Пропала сибирячка еще 1 июня. Фото: Бурятская Республиканская поисково-спасательная служба

- Холодно... Одна ходишь, никого нет. Вокруг звери! – в кадре женщина в темно-синем халате с цветастым рисунком. На голове небрежный хвостик, из которого выбиваются волосы. Лица не разглядеть, его «замозаили» на монтаже, чтобы было не узнать. Оператор «Вести – Бурятия» показывает вблизи только руки – они все исцарапаны, изъедены шрамами. А линия сгиба перемотана бинтом, из которого виднеется катетер. Съемка проходит в больничной палате Тункинской центральной районной больницы. Туда 29-летнюю сибирячку привезли в крайне истощенном состоянии. Она находилась в глубоком шоке. Настолько глубоком, что даже говорить не могла. Ведь 18 дней провела в лесу, блуждая, без еды и воды. Спасатели, которые нашли женщину, признаются: уже и не надеялись увидеть живой… А врачи больницы называют этот случай не иначе, как чудо. Когда девушку привезли, а о ее исчезновении, конечно, знали все в Тункинском районе Бурятии, сбежались всем отделением приемного покоя! И это не шутка. Ровно так все и было.

Вижу огни, но не могу к ним выйти

- Только воду и пила… - продолжает рассказ о своих приключениях девушка в кадре. Заговорила только через несколько дней в больнице. И то голос слабый, тихий, заметно, что она растеряна, и явно еще не восстановилась.

- Черемша была, наверное, на 16-й день, маленько поела ее. Мох стелила, им и укрывалась, - вот и все, что смогла сказать о 18 днях в лесу пропавшая.

Все это время сборщица шишек ходила кругами по тайге. Фото: Бурятская Республиканская поисково-спасательная служба

Хотя многое и так уже известно, картину воспроизвели спасатели.

Итак, пропала сибирячка еще 1 июня. Вместе с бригадой по сбору шишек пошла на промысел. Всего их было 10 человек. Заезжали в лес через деревню Туран, Тункинского района Бурятии. Отработать успели день, а вечером принялись разбивать лагерь на ночлег. Пока большинство были заняты этим, «Выжившая», как теперь называют сибирячку, зачем-то снова пошла в сторону леса. Как признается, успела сделать буквально несколько шагов и дезориентировалась. Говорит, сама не поняла, в какой момент и как оказалась одна посреди глухой тайги. В кармане было спасение – мобильный! Казалось бы, эта история закончится, не успев начаться. Женщина тут же набрала номер «112». И связь ловила, звонок на «112» прошел! Диспетчер принялся расспрашивать примерное местонахождение, попросил описать окружающий ландшафт. В ответ звонившая успела только сказать:

- Вижу перед собой огни какого-то села, но выйти к нему не получается…

И все – короткие гудки, связь оборвалась. Диспетчер системы-112 перезвонил заново, но в ответ лишь прозвучало: «Абонент недоступен».

Тогда уже и развернулась поисковая операция. Прочесывать лес вышли спасатели, полицейские, волонтеры и местные жители. 18 дней не прекращали розыск, прошли в общей сложности около 130 квадратных километров. Ни следа!

Больше всего мечтала согреться

А в это время сборщица шишек ходила кругами по тайге. Намотала явно не один десяток километров. Бродила по лесу вдоль горной реки на расстоянии, причем всего в 10 км от того места, где изначально пропала. И в итоге сама же и нашла дорогу к спасению – выбрела на лесную дорогу. Там ее и обнаружили -изможденную, обессилевшую. Кадры, которые сделали спасатели в первые минуты после обнаружения сибирячки, облетели все СМИ и соцсети. На них видно, женщина босиком и без верхней одежды, она с трудом передвигается, а все тело в укусах насекомых. Ей поставили капельницу, измерили давление и сразу повезли в больницу.

Сейчас сибирячка все еще находится в больнице. Фото: Бурятская Республиканская поисково-спасательная служба

- Я не верю, что столько времени провела в лесу, - признается спасенная. – Больше всего там мне хотелось согреться…

- Хоть температуры в эти дни хоть и были плюсовыми, но несколько дней лил дождь. В тайге было очень холодно, - говорит заместитель директора по оперативным вопросам Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы Анатолий Бартасов Анатолий Бартасов. - А человек может замерзнуть и погибнуть и при +10 градусах. 18 дней без еды – это большой срок. А у нее с собой был лишь сотовый телефон, пачка сигарет и зажигалка.

Сейчас сибирячка все еще находится в больнице. Состояние стабильное, но необходимо дополнительное обследование. Сама пациентка мечтает поскорее оправиться и вернуться домой.

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