Яйца, помидоры и огурцы подешевели: правда ли это и от чего зависят цены на продукты Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и… растут цены на все, что только можно. Но, как оказалось, так происходит далеко не всегда. И в обратную сторону динамика тоже случается. В Иркутскстате и региональном филиале Центробанка уверяют: стоимость на продукты в регионе за последний месяц пошла на спад.

Переходим на овощи и фрукты

Сначала о продуктах. Так, в мае стали доступнее куриные яйца, причем на 7%. В последнее время мы видели только обратный эффект, как они раз за разом набирают в цене. Приятно! Также в списке продуктов, которые покупать стало приятнее - гречневая крупа, масло подсолнечное, черный байховый чай, пшено, вермишель, пастеризованное молоко и хлеб. Правда, стоимость на них снизилась совсем незначительно – максимум на 1,6%. Так что это хозяйки даже не почувствуют. Чего не скажешь про овощи. И без данных Иркутскстата многие иркутяне это заметили, приходя на рынок или в магазин. Ценники изменились! Больше всего подешевели огурцы и помидоры – на 27% и 17%, соответственно. Правда, не все овощи стали доступнее. Некоторые из них резко подорожали. Например, любимый во многих семьях борщ теперь на вес золота. Один из главных ингредиентов – белокочанная капуста прибавила в стоимости сразу +40%. Следом за ней в списке идут морковь (+13%) и репчатый лук (+8%).

Ответ простой: сезон

Почему все так? Как говорят в Центробанке, прошлогодний рекордный урожай до сих пор обеспечивает высокое предложение зерновых культур и снижение их стоимости на внутреннем рынке. Из-за этого снижаются затраты на приобретение сырья при производстве круп и мучной продукции. Соответственно и снижаются цены на муку, гречневую, пшенную, овсяную и перловую крупы, подешевели макаронные изделия.

Что касается молочки, то тут все просто. Во-первых, что в регионе, что в стране в целом, темпы по его выпуску наращиваются. Во-вторых, у животноводов все-таки стали чуть меньше издержки по части кормов – спасибо мерам господдержки.

С фруктами-овощами, которые стали доступнее, объяснение тоже на поверхности – сезон плюс увеличение мощностей тепличных комплексов. И наоборот, те, что сейчас резко подорожали, - тоже из-за сезонности. Заоблачные цены на белокачанную капусту и морковь - на свежий урожай. Но неделя к неделе стоимость на эти продукты будет постепенно опускаться, а значительнее всего обвалится осенью.

КСТАТИ

Путешествуем на дачу

Судя по ценам, путешествовать выгодно теперь можно только на дачу. Например, туры за рубеж подорожали в среднем на 11%. Если говорить конкретно, то поездки в страны Закавказья выросли – на 17%, в Турцию – на 14%, в Беларусь - на 10%, в Египет – на 6%. Но зато можно экономно отдохнуть в ОАЭ, правда, там сейчас сильно жарко, не сезон и поэтому цены упали сразу на 20%. Да и в Юго-Восточной летом обычно дожди и это плюс для кошелька, туры отдают доступнее на 4-6%.

А что с поездками по Росси? Увы и ах. Дорожают! Правда, не в геометрической прогрессии, что уже радует. Путевки выросли в цене примерно на 6%-8%.

КОНКРЕТНО

ЧТО ПОЧЕМ

Как изменились цены

КОМПЕТЕНТНО

Владислав ЛАЧКАРЕВ, предприниматель, экономист

Спрос формирует предложение

- Цена всегда определяется спросом и предложением на все группы товаров, за исключением монопольных. Если стоимость падает, это означает то, что производство высоко, а вот брать товар стали меньше. Другой вариант – снизилась себестоимость. Например, почему зарубежные машины подорожали? В том случае, когда рубль ослаб и соответственно никто не готов покупать за такие деньги, машину можно продать на рынке другой страны. Яйцо же произвели в нашем регионе много, его никуда экспортировать, его здесь продать нужно. Продать за ту цену, за которую люди готовы будут взять. Цена будет снижаться до тех пор, пока товар не начнут покупать. Обратная ситуация – сейчас за границу отдыхать не уедешь, соответственно весь спрос переключился на направления по стране. Стоимость туров по популярным городам подскочила в два раза.