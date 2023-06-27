Депутат партии «Новые люди» Георгий Арапов: Экологические проблемы городов Иркутской области будут решать в Госдуме

В Иркутской области по инициативе партии «Новые люди» прошел круглый стол «Экология и здравоохранение как единое целое». Фото: Региональное отделение партии «Новые люди»

В Ангарске – на территории Восточно-Сибирского института медико-экологический исследований – по инициативе депутата Госдумы от партии «Новые люди» Георгия Арапова прошел круглый стол, посвященный проблемам экологии и здоровья. В одном месте собрались представители научного сообщества, надзорных ведомств, общественники. В дальнейшем все озвученные на дискуссии цифры, данные и предложения лягут в основу обсуждения в Государственной Думе.

Заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охраны окружающей среды Георгий Арапов акцентировал внимание, что нацпроекты «Здравоохранение» и «Экология» непросто неразрывные понятия и их необходимо объединять: загрязнение воздуха влияет на здоровье и качество жизни людей, в том числе в Иркутской области. Место выбрано не случайно, ведь именно Ангарск известен как город «большой химии», где действует сразу несколько крупных промышленных предприятий, а жители часто чувствуют в воздухе «последствия» такого соседства.

По инициативе депутата Госдумы от партии «Новые люди» Георгия Арапова прошел круглый стол, посвященный проблемам экологии и здоровья. Фото: Региональное отделение партии «Новые люди»

- Год назад возникла амбициозная цель объединить показатели национальных проектов «Экология» и «Здравоохранение». Хочется, чтобы в первую очередь, когда мы аргументируем какие-то экологические требования, это было связано именно со здоровьем людей, ведь состояние окружающей среды оказывает на него существенное влияние. Состояние того же атмосферного воздуха напрямую становится причиной многих заболеваний. Нам важно обратить внимание органов исполнительной власти на разных уровнях и руководство предприятий на то, что эти данные между собой связаны, - сообщил депутат.

по данным Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований (г. Ангарск). Фото: Региональное отделение партии «Новые люди»

В прошлом году в федеральную программу «Чистый воздух» вошли семь территорий Иркутской области: это Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов. Напомним, что Братск в этой программе уже был. И сейчас Приангарье является лидером по количеству городов в рамках данного федерального проекта.

Говоря, о проекте «Чистый воздух», эксперты напомнили неутешительнеы цифры. За 2022 год в регионе выявлено 12 тысяч случаев злокачественных образований. А по данным Ассоциации онкологов России, Иркутская область в 2021 году была одним из лидеров по удельному весу опухолей четвертой стадии.

По данным Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований (г. Ангарск). Фото: Региональное отделение партии «Новые люди»

Представители Восточно-Сибирского института медико-экологический исследований – директор Олег Лахман и научный сотрудник Наталья Ефимова также поделились своими данными, согласно которым вредные факторы окружающей среды влияют на возникновение не только заболеваний, приводящих к ранней потере трудоспособности, а также сказывающихся на здоровье следующих поколений.

- В городах, где состояние окружающей среды признано неблагополучным, требуется проведение более глубоких исследований, системного мониторинга окружающей среды, - сказала Наталья Ефимова. - Кроме медицинских факторов, это необходимо и для принятия экономических мер, например, пересмотра сферы применения экологического сбора.

Обсудили специалисты и вступление в силу новых требований по мониторингу выбросов, который должен будет вестись в непрерывном режиме на предприятиях.

- Очень важно понимать какие именно вещества как влияют на организм человека, - высказалась начальник территориального отдела, главный государственный санитарный врач по организациям, обслуживаемым ФБМА России на территории Иркутской области Ольга Сикора.

По результатам обсуждения стороны договорились обменяться имеющимися у них научными данными. В дальнейшем специалисты соберутся на областной конференции, проведение которой планируется осенью этого года.

- Участники круглого стола еще раз подтвердили, что корреляция нацпроектов «Экология» и «Здравоохранение» действительно существует. Сегодняшняя встреча – стартовая в цикле обсуждений, которые мы планируем провести в городах Иркутской области, участвующих в программе «Чистый воздух». Завершится большая работа областной конференцией, с общественниками, экспертами в сфере экологии и здравоохранения, представителями научного сообщества, где мы вместе определим основные вопросы и предложения по их решению. В дальнейшем все собранные цифры, данные и предложения лягут в основу обсуждения в Государственной Думе, - подытожил Георгий Арапов.

Цифры

В 2021 году суммарное химическое загрязнение окружающей среды коснулось 79 млн россиян. Физические факторы, в том числе шумовое загрязнение, затронули 48 млн человек. По статистике Роспотребнадзора, от загрязнения воздуха заболело больше 1 млн человек, а умерло от связанных с ним болезней порядка 7 тысяч.