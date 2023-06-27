Привезли на усыпление, но рука не поднялась»: как ветеринар из Иркутска приютил тигрового питона

За 50 тысяч купили сибиряки новорожденного тигрового питона. Фото: Виталий Шабанов.

Кошечки, собачки, хомячки, курсы, да попугаи, – самые популярные домашние питомцы. А если хочется завести диковинного зверя, чтобы ни у кого из соседей не было? Именно такой мыслью загорелась одна семья из Иркутска пару лет назад. Тогда у заводчика из Подмосковья они купили за 50 тысяч новорожденного тигрового питона. Естественно, сибиряков предупредили, что змей может вымахать до 15 метров. Но в тот момент их это не остановило: берем и точка! А когда маленькая хорошенькая змеюшка выросла в огромного хищного «гада», схватились за голову. И ничего лучше любители экзотики не придумали, как сдать беднягу на верную смерть…

- Как вспомню, в каком состоянии его привезли, ужас берет… Ему было полтора года, но на свой возраст не выглядел – истощенный, замученный... - рассказывает КП-Иркутск Виталий Шабанов, ветеринар ветклиники «ВитоГен». – А то, что сказали, и вовсе ввело в шок: «Усыпляйте. Он нам не нужен!». Так и заявили! Но змей хоть и был запущенный, но не смертельно болен. И как я мог согласиться на убийство? Предложил забрать у них питона. На том и порешали. Даже денег с меня не взяли.

Шуршун выставочный питон. Фото: Виталий Шабанов.

Почему решили сдать? Все очевидно. Оказалось, когда питон вырос длиною в два метра, изрядно напугал хозяев. Ломал террариумы, выбирался наружу. Так, пара даже перестала к нему подходить в принципе, а также кормить и убирать. Надеялись, от голода сам и умрет. В таких условиях питон прожил полгода.

- Сибиряки звали питона Александр Македонский. А для меня он просто Шуршун. Когда ползает, постоянно шуршит. Живет питон у меня на работе. Я там чаще бываю, чем в квартире, поэтому и внимания ему больше могу уделить. Сейчас мы ищем общий контакт. Хоть и подпускает к себе, дает погладить, все равно пытается придушить, - с улыбкой говорит Виталий. – Но я же ветеринар, знаю, как его успокоить. А проблем со здоровьем у него нет. Здоровенный пятиметровый зверь. Есть хорошо. Рацион состоит из яиц, разных кормовых животных.

Змей может вымахать до 15 метров. Фото: Виталий Шабанов.

Кстати, Шуршун выставочный питон. Виктор часто посещает с ним фотосессии. Ветеринару даже предлагали отдать в цирк.

- А вообще, ко мне часто привозят экзотических животных, - рассказывает Виталий. - Недавно вот котенок пумы поступил. Кормили кису козьим молоком, а это запрещено. У малыша случилось несварение. А полгода назад приезжала семейная пара с кайманом (крокодилом). Привозили и дикую африканскую кошку сервала. Держать экзотическое животное дома на самом деле не запрещается. Главное, иметь паспорт. А для этого его нужно приобретать официально - в питомнике. Но если документов нет, то его могут в любой момент забрать представители Россельхознадзора. Без паспорта животное можно купить на черном рынке, а это запрещено.

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