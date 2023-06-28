Стажер ГИБДД насмерть сбил пешехода в Иркутской области. Фото предоставлено КП-Иркутск.

Около 22:40 27 июня в городе Ангарске Иркутской области произошло страшное ДТП. Автомобиль марки BMW, двигаясь по Ленинградскому проспекту, насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу. Как стало известно КП-Иркутск от личного источника, знакомого с ситуацией, удар был такой силы, что голова погибшего отделилась от тела. Его личность все еще устанавливается правоохранителями, однако сообщается, что жертвой жуткой аварии стал взрослый мужчина.

За рулем иномарки находился молодой человек, проходящий стажировку в ГИБДД. Эту информацию подтверждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. По данным КП-Иркутск, от медицинского освидетельствования на наличие спиртного в крови он отказался.

Так этот инцидент комментируют в ведомстве:

- По предварительным данным, 21-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ» допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу вне пешеходного перехода. В настоящее время инициировано проведение служебной проверки, по результатам которой стажер будет уволен, руководство привлечено к дисциплинарной ответственности.

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