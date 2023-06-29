«По улице ходила большая...»: как сибиряк с крокодилом на поводке разгуливал по улицам Ангарска

Нильского крокодила размером в 1,5 метра выгуливают на поводке. Фото: личный архив героя публикации.

По улице ходила большая крокодила… Строчки стихов детского писателя Корнея Чуковского воплотились в жизнь прямо на улицах Ангарска Иркутской области. И более того, нильского крокодила размером в 1,5 метра выгуливали… на поводке! Видео необычного променада то и дело всплывает в социальных сетях. Комментарии неоднозначные. Кто-то смеется, кто-то крутит пальцем у виска, а кто-то откровенно боится! Звезды ролика - рептилия по кличке Лиза и ее хозяин Алексей Антонов. Мужчина рассказал КП-Иркутск, как решился завести такое необычное домашнее животное.

Цирк уехал, дрессировщики остались

Звезды ролика - рептилия по кличке Лиза и ее хозяин Алексей Антонов. Фото: личный архив героя.

- Родом я из Республики Саха (Якутия). Но несколько лет жил в Ангарске. В сибирский городок завела пандемия, - рассказывает 32-летний Алексей. - В 2020 году работал дрессировщиком в цирке, тогда приехали в Иркутскую область с гастролями. Но из-за ковидных ограничений шапито разорилось и закрылось. Артисты разъехались по разным городам России. А я со своим мини-зоопарком так и остался в Ангарске. Поселился в трехкомнатной квартире и устроился работать в ресторан.

А вместе с ним делить жилплощадь стали… два питона, нильский крокодил Лиза и пудель Жужа. У Алексея, правда, были еще две рыси Зита и Гита, но их пришлось пристроить в «добрые руки». Совсем уж тесно было!

А это пудель Алексея по кличке Жужа. Фото: личный архив героя.

- Уживались, как могли, но никто не жаловался, - говорит с улыбкой Алексей. - Даже соседи были не против такой экзотики. Им наоборот нравилось, когда летом выводил на прогулку Лизу на поводке. Гладить, конечно, никто не подходил. Но со стороны глазели. Для безопасности окружающих Лизе надевал шлейку и специальный намордник. Елизавета - просто душка! Лучше всякой кошки или хомячка. Скоро исполнится уже шесть лет, как мы вместе.

«Тапочки не приносит»

Недавно Алесей купил себе еще двух крокодилов. Фото: личный архив героя.

Питается Лиза перепелками, курицей и говядиной. С трудностями мужчина при воспитании Лизы не сталкивался. Кстати, крокодилы не поддаются дрессировке, поэтому рептилия тапки Алексею не приносит к порогу.

- Зато, какая она ласковая, - говорит дрессировщик. - Утром постоянно приходит ко мне спать. Выходит из своего террариума и прыг ко мне в кровать. Пуделя Жужу не трогала. Они обе делают вид, что не замечают друг друга. А со змеями Лиза не контактировала. Они жили в отдельной комнате в закрытом террариуме.

Так и жил Алексей своей большой и экзотической «семьей» в Ангарске три года. Но недавно мужчина подписал контракт с цирком и уже успел объехать несколько городов с гастролями. А вместе с ним и его домашние животные. Правда, сейчас каждому выделена своя комната, а точнее вагончик с ванной и обогревателем. Кстати, 21, 22 и 23 июня Алексей приедет с гастролями в Шелехово.

- Купил себе два месяца назад новорожденную пантеру Викторию и орла Азу. Скоро вот еще пеликанов должны привезти. На этом пока поставлю точку, – говорит Алексей.

Хотел стать ювелиром

В цирке мужчина практически уже 20 лет. Но в юности Алексей и помыслить не мог, что станет дрессировщиком. Ведь подавал документы на ювелира в Якутский университет. Но со временем понял, что это не его и устроился в ресторанный бизнес.

- Там все время и работал, пока однажды не сбежал в цирк, где и нашел себя, - с улыбкой говорит Алексей. – А было это так: планировал ехать в отпуск с друзьями, а они предложили на гастроли рвануть с цирком. Недолго думая согласился.

Так и прижился! Сначала пригласили работать ведущим. А через полгода дрессировщики, которые специализировались на пресмыкающихся, переманили к себе. Тогда и приобрел на ферме своего первого крокодила, назвал его Гена. Но когда рептилия выросла до трех метров в длину, Алексею стало тяжело с ним выходить на руках к зрителям. Вот он его и отдал на крокодилью ферму, а себе завел Лизу.

Кстати, держать экзотическое животное дома, как пояснил «КП» ветеринар Виталий Шабанов, на самом деле не запрещается. Главное, иметь паспорт. А для этого его нужно приобретать официально - в питомнике. Но если документов нет, то его могут в любой момент забрать представители Россельхознадзора. Без паспорта животное можно купить на черном рынке, а это запрещено. А «сдать» ведомству могут соседи, коллеги. Да, кто угодно, кому вы поперек горла встали со своим животным. Поэтому владельцы экзотических питомцев очень редко дают о себе знать.

«Привезли на усыпление, но рука не поднялась»: как ветеринар из Иркутска приютил тигрового питона (подробнее)

«Пошли со мной, я тебе куплю конфет»: чем обернулся социальный эксперимент на детской площадке в Иркутске (подробнее)