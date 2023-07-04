Погода в этом году чудит. Зимой - то морозы, то оттепели, весна «радовала» нас апрельским и майским снегом, лето тоже опоздало. Фото: Регина РАХИМОВА

«А лето в этом году будет? Или пора доставать осеннее пальто?» - невесело шутят иркутяне. Погода в этом году чудит. Зимой - то морозы, то оттепели, весна «радовала» нас апрельским и майским снегом, лето тоже опоздало. В июне были заморозки, а в июле пошли дожди! Толком и позагорать-то еще не успели. Чего ждать от погоды на ближайшие дни, КП-Иркутск рассказала Анна Бабанова, начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра.

В июне были заморозки, а в июле пошли дожди! Фото: Регина РАХИМОВА

Погода в Иркутске на неделю с 4 по 11 июля 2023 года

- Сложно сказать, когда именно вернется тепло, - говорит Анна Бабанова. – Пока есть только краткосрочный прогноз, и он неутешительный. Дожди «захватят» город до 7 июля. Предполагаем, что за эту неделю выпадет половина месячной нормы осадков - 53 мм.

Июль у нас всегда самый дождливый месяц из-за южного циклона, приходящего с Монголии. Фото: Регина РАХИМОВА

До 7 июля жители Иркутска будут видеть на градусниках до +15…+20. А ночью будет холодать до +13…+15. В выходные 8 и 9 июля потеплеет до +22…+28, так что можно успеть съездить на дачу, на природу, на Байкал. Но небесная канцелярия смилостивится ненадолго. Уже со следующей рабочей недели вернутся дожди.

Дожди «захватят» город до 7 июля. Фото: Регина РАХИМОВА

- Июль у нас всегда самый дождливый месяц из-за южного циклона, приходящего с Монголии, - продолжает синоптик. - На ближайшие дни, до 6 июля, передано штормовое предупреждение: в южных районах ожидаются очень сильные ливни, грозы и град. А порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Но есть у непогоды и плюсы.

За эту неделю выпадет половина месячной нормы осадков - 53 мм. Фото: Регина РАХИМОВА

- Высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов была лишь в отдельные периоды, в целом обстановка оказалась спокойнее, чем за аналогичный период прошлого года, - говорят в Иркутском Гидрометцентре.

До 7 июля жители Иркутска будут видеть на градусниках до +15…+20. Фото: Регина РАХИМОВА

Такова погода в Иркутске на неделю с 4 по 11 июля 2023 года.

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