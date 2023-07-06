Режим ЧС в Ангарске и Байкальске из-за паводков с 6 июля 2023: что это значит Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Ангарском городском округе и в Байкальске введен режим ЧС из-за сложной гидрологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Кроме этого, в нескольких районах продолжает действовать режим повышенной готовности. В их числе Усольский, Слюдянский, Черемховский, Заларинский, Тулунский, Нижнеудинский, Черемховский, Зиминский, - говорят в правительстве.

Со слов губернатора региона Игоря Кобзева в Байкальске проводят эвакуацию жителей трех многоквартирных домов, что касается Ангарска, то эвакуируют жителей СНТ "Ясная поляна". Информацию об обстановке докладывают каждый час, чтобы принимались оперативные решения.

Мэрам территорий рекомендовали продолжить мониторинг и быть готовыми к эвакуации населения. Пункты временного размещения во всех выше упомянутых районах уже развернуты.

Ранее сообщалось, что в Байкальске эвакуировали № 202, 203, 204 мкр.Гагарина. Жителям рекомендовали взять с собой документы, ценности, деньги и комплект теплой одежды. В социальных сетях жители активно обсуждают произошедшее. КП-Иркутск поговорил с очевидицей происходящего.

Позднее также появилась информация, что в СНТ "Ветеран" под Ангарском Иркутской области сегодня, 6 июля, поплыл дом по реке Китой.