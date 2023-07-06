Дороги заливает, а трассы закрыты: в нескольких городах Иркутской области бушуют сильнейшие ливни Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Дороги топит водой, а в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Все это про Байкальск, в котором из берегов вышли реки Харлахта и Солзон. В социальных сетях жители взволнованно обсуждают происходящее: кто-то вспоминает схожую ситуацию в 2019-м, а кто-то сохраняет оптимизм.

- Я живу на Гагарина, недалеко от реки Харлахта. Сейчас вот ходила на реку и видела, что она довольно сильно разлилась, так же, как в 2019-м году. На берегу работают экскаваторы, так что, думаю, что все под контролем, - рассказала КП-Иркутск жительница Байкальска Елена Сапегина.

В 2019-м году вода в подвале дома стояла до потолка, вспоминает она. Сейчас же такого нет. Если дождей будет меньше, то и вода уйдет быстро, думает Елена.

В социальных сетях жители разделились на два лагеря. Кто-то размышляет, мол, природа есть природа и ничего тут не попишешь, а кто-то же переживает: история повторяется?

- Я помню ту жуть в 2019... И вот опять, - пишет одна из жительниц.

У природы нет плохой погоды, как и нет надобности под людей подстраиваться, считает еще один житель Байкальска.

- Природа - это природа, никто и ничего не может сделать против нее, - поддерживают в комментариях земляка.

Что ж, с природными явлениями действительно просто так не поборешься. Однако МЧСники, аварийные службы и правоохранители держат руку на пульсе.

Как рассказали в МЧС региона, по данным на 17:00, уровень воды на реке Солзан в районе города Байкальска составляет 330 (-20) см при критической отметке 400 см.

Уровень воды немного снизился, но еще днем жителей некоторых домов в Байкальске эвакуировали.

- В связи с резким повышением уровня реки Солзан. Объявляется эвакуация жителей домов № 202, 203, 204 мкр.Гагарина (1 этаж обязательно), - писал в своем телеграме глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.

Он рекомендовал жителям взять с собой документы, ценности, деньги, комплект верхней одежды и обуви по сезону, теплые вещи. Специальным транспортом горожан вывозили в пункт временного размещения шк.11 мкрн. Южный, 3-й квартал.

Конечно же, при таких обстоятельствах не обошлось и без перекрытия дорог. Например, сотрудники полиции информируют о перекрытии движения через реку Харлахта в городе Байкальске.

ГИБДД контролирует ситуацию Фото: ГУ МВД по Иркутской области

-Из-за неблагоприятной погоды уровень воды в реке поднялся. Сейчас специалисты устраняют последствия. Из-за этого дорога в микрорайоне Гагарина перекрыта. Жителям и гостям города Байкальск рекомендуется пользоваться объездными путями, - рассказывали в МВД.

Какова ситуация в других территориях?

Уровни воды в реках Слюдянского района незначительно снизились за 4 часа. Обстановка остается напряженной, отмечают специалисты МЧС. Уровни воды на реке Снежной в районе села Выдрино 350 (-5) см при критике 390 см, на реке Слюдянке в районе города Слюдянка 260 (-15) см при критической отметке 290 см.

МЧС информировало граждан об обстановке в Байкальске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Более того, 6-7 июля на реке Тагне в районе села Хор-Тагна Заларинского района ожидается повышение уровня воды до отметок 400 - 450 см, при отметке неблагоприятного гидрологического явления 400 см, поясняют спасатели.

Застала непогода и Черемховский район региона. В результате сильных ливней был частично разрушен мост у села Онот. Также в районе подмыто два участка дороги общего пользования.

Неспокойно и в областной столице. За пару суток выпала почти половина месячной нормы осадков – 51 мм.

Телефоны экстренных служб

ООО «Теплоснабжение» 3-41-81 сотовый 8 (950) 059-32-37

УЖКС 3-61-62 или 3-45-29

Горсеть 8 (395) 423-21-39

Единая дежурно-диспетчерская служба МО Слюдянский район

г. Слюдянка, телефон:8 (39544) 5-30-74, 5-10-01

Пожарно-спасательная часть № 53

г. Байкальск, Южный 1-й квартал, 1

Телефон: 112(1), 8 (39542) 3-25-11, 3-23-99

Байкальское отделение полиции

г. Байкальск, мкр. Южный 3 квартал д.16а

Телефон: 112(2), 02, 8 (39542) 3-71-44, 3-72-50

Медико-санитарная часть

г. Байкальск, улица Красный Ключ, 92

Регистратура телефон: 8 (39542) 3-22-05

Приемный покой телефон: 8 (39542) 3-24-12