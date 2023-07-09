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Происшествия9 июля 2023 11:21

Завершены поиски пропавшей месяц назад полуторагодовалой девочки в Иркутске

Пропавшая без вести 1,5-годовалая девочка из Иркутска найдена мертвой
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Кирилл ШПИЦИН

Фото: Кирилл ШПИЦИН

В Иркутске завершены поиски пропавшей на реке Ушаковке 1,5-годовалой девочки. Ребенок исчез во время отдыха вместе с родителями на берегу водоема еще в июне. Ровно месяц спустя девочку нашли мертвой. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- В настоящее время следователи, следователи-криминалисты и сотрудники МЧС работают на месте происшествия. После осмотра тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, поиски ребенка начались 9 июня, когда родители малышки обнаружили, что ее нет поблизости. Кинологи, прибывшие на место ЧП, смогли обнаружить след ребенка, однако он резко обрывался у воды. Тогда основной версией исчезновения девочки стал несчастный случай.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.

ЧППроисшествия: ЧП