Лето на высоте

Фото: администрация лагеря «Ангасолка».

Детский лагерь отдыха, спорта и творчества «Ангасолка» приглашает на 4-ю смену

Лето летит стремительно. Уже за середину перевалило, а ваши дети все еще не насладились всеми его возможностями? В городе это сделать очень трудно. Хочется оторваться от гаджетов, подышать изумительным байкальским воздухом, получить новые навыки, насладиться потрясающими видами местной природы и заодно найти друзей? Легко! Все это и кое-что еще ждет ребят, приехавших в детский лагерь отдыха, спорта и творчества «Ангасолка», который расположен прямо на берегу Байкала - на легендарной Кругобайкальской железной дороге.

История лагеря началась в 1963 году, только тогда это была альпинистская база. После 1990-х лагерь был восстановлен и обустроен силами энтузиастов. Теперь это настоящий центр по подготовке альпинистов и отличный детский лагерь (в своем роде единственный в стране!) - с многодневными походами, спусками и восхождениями, сплавами и прочими активностями. Отметим особо, в «Ангасолке» работают большие профессионалы, опытные специалисты: о безопасности детей говорит тот факт, что за 25 лет здесь не произошло ни одного ЧП.

Если вы подумали о том, что ваш ребенок не подготовлен к таким приключениям, то можете смело отбросить сомнения: в «Ангасолке» работают буквально со всеми, никаких навыков не нужно, за смену обычные школьники научатся азам. А некоторым это так нравится, что они возвращаются сюда снова и снова! И даже если горы не позовут на дальнейшие свершения, то уж элементарные походные навыки - умение обращаться с лопатой, топором, пилой, развести костер, знание местности и ориентирование на природе - в жизни точно пригодятся. А главный навык, который получат буквально все, - способность принимать решения, ведь без этого в походе не обойтись!

Фото: администрация лагеря «Ангасолка».

Впрочем, за целую смену ребята успевают не только сходить в поход и попробовать себя в скалолазании. Футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, рукопашный бой… - спорту здесь уделяется особое внимание. Все инструкторы имеют звание кандидата или мастера спорта.

Фото: администрация лагеря «Ангасолка».

Ребенок далек от спорта? Не вопрос! К его услугам студии танца, вокала, игры на гитаре и барабанах, рисования и лепки, участие в постановке спектаклей. Здесь постоянно бывают в гостях интересные ученые из Сибирского отделения Академии наук, которые умеют простым языком рассказать о сложных вещах - от биологии до астрономии. В этом году добавятся математика и робототехника. Недаром здесь говорят: если воспитанник мается без дела 10 минут, значит, что-то идет не так.

Фото: администрация лагеря «Ангасолка».

Итак, впереди последняя, 4-я смена, которая начнется 10 августа и завершится 27-го. Принять здесь планируют 180 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Изюминка этой смены - особый инструктор: мастер ораторского и дикторского искусства Артур Осипов. Артур готовит детей и взрослых к публичным выступлениям, обучает актерскому мастерству, работает с голосом. Сотням ребятишек он помог избавиться от дислексии. Более 1000 его учеников научились не бояться публичных выступлений. Во время 4-й смены в «Ангасолке» дети получат возможность овладеть азами ораторского искусства и победить страх публичных выступлений.

Фото: администрация лагеря «Ангасолка».

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок действительно запомнил лето, - отправьте его в «Ангасолку»!

Тел. 8 (3952) 65-11-15

Сайт: https://angasolka.net

Адрес: Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, оф. 616

ДОСЬЕ

Артур Осипов

• Преподаватель ораторского, дикторского и актерского мастерства в Международной школе профессий.

• Тренер по ораторскому искусству в агентстве недвижимости Realty Park.

• Тренер по коммуникации в гастробаре Tom Yum, в ресторанах «Эпифана Club» и «Франческо».

• Стаж преподавания 8 лет.

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