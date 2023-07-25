Эти два продукта в Иркутской области - самые дорогие в Сибири. Рассказываем, что это за товары и почему высокий ценник

Какие продукты в Иркутской области - самые дорогие в Сибири, и почему. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как ни зайдешь в магазин за хлебом - так обязательно потратишь не меньше 1000 рублей! Знакомо? Еще и инфляция «подъедает» семейный бюджет. За год она увеличилась до 3,8%, оказавшись в июне самой высокой в Сибири. На какие товары цены у нас выше, чем у соседей, и почему?

В Иркутскстате рассказали, что у нас самые дорогие куриные яйца – 78 рублей за десяток и свежие огурцы – 179 рублей за килограмм. Первый урожай свежих овощей, конечно, всегда бьет по карману, но ведь ценники иногда доходят и до 300 рублей за кило! И салатик из свежих овощей хочется, но и сэкономить тоже. А виновата… непогода.

Фото: Иркутскстат.

- Весна и начало лета в этом году в регионе были холоднее, чем годом ранее, - объяснили в отделении Банка России по Иркутской области. - Это обусловило более позднее появление на рынке огурцов от фермерских хозяйств. В результате ускорился рост цен на этот овощ в годовом выражении.

В июне стал менее доступным набор для приготовления борща: картофель, морковь, свекла, чеснок. А еще подорожали яблоки (кстати, тоже в числе самых дорогих в Сибири – 169 рублей за кило) и лимоны.

- В связи с ослаблением рубля увеличилась стоимость импортных поставок овощей и фруктов. Как следствие, замедлилось годовое снижение цен на вышеперечисленные продукты, а также груши, - добавили в региональном отделении Центробанка. - Кроме того, на увеличении стоимости продукции отразился рост затрат животноводов на импортные кормовые добавки и ветеринарные препараты в связи с ослаблением рубля. Это привело к удорожанию мяса птицы и замедлению снижения цен на свинину в годовом выражении.

Фото: Иркутскстат.

Как результат - прибавило в цене мясо кур. В этом же, вероятно, и причина дороговизны яиц. Между тем, в июне их цена все-таки на 6% снизилась. Почему? В министерстве сельского хозяйства Иркутской области говорят, что яиц стали производить больше, чем в прошлом году.

- Объемы регионального производства яиц полностью обеспечивают потребность населения Приангарья и превышают норму потребления в 1,5 раза, - заявил министр сельского хозяйства области Илья Сумароков.

Фото: Иркутскстат.

КСТАТИ

Какие еще продукты подешевели

По данным Иркутскстата, это помидоры, бананы, виноград, репчатый лук, гречка и мука. Два последних продукта становятся доступнее из-за прошлогоднего рекордного урожая.

- А наращивание производственных мощностей в российских тепличных комплексах привело к увеличению сбора помидоров и расширению их предложения на рынке Приангарья. Как следствие, замедлился годовой рост цен на этот овощ, - отметили в ЦБ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дорожают туры и стройматериалы

Лето - сезон путешествий и строительства, поэтому эти две сферы традиционно вытягивают больше денег. Так, в июне некоторые стройматериалы прибавили в цене в пределах 5%.

- В связи с возросшим спросом дорожают туры на все зарубежные направления на 5-14%, кроме поездок в ОАЭ и республику Беларусь, - сказали аналитики. - Не отстают и цены на российские направления отдыха: туры на речные круизы и отдых на Черноморском побережье подорожали на 10-15%, стоимость путевок в санатории - на 19%. Цены на авиабилеты в экономклассе увеличились на 14%, подорожали гостиницы.

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