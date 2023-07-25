«Называли роботом-киборгом». Сибирячка, получившая титул «Миссис Россия - Вселенная 2023» жестко ответила хейтерам

Наталья Шамрак никогда не была профессиональной моделью. Фото: из личного архива героини публикации

Финал престижного конкурса красоты «Миссис Россия - Вселенная 2023» прошел в Москве еще 16 июля. 18 красоток из разных городов страны вышли на ради заветной короны и титула. Столицу Приангарья представляла риелтор из Иркутска, 44-летняя Наталья Шамрак. И после того, как она получила ленту ««Миссис Россия - Вселенная 2023» соцсети взорвались... Но обо всем по порядку - в материале КП-Иркутск.

Вышла на сцену после смерти мужа

- Я никогда не была профессиональной моделью. Но четыре года назад трагически погиб мой муж. Долго переживала эту утрату. И чтобы себя как-то вытащить из этого состояния, решила изменить жизнь, - рассказывает 44-летняя иркутянка Наталья Шамрак – Начала активно заниматься спортом: это помогало отвлечься от плохих мыслей. А затем попала и в модельную школу, пригласили попробовать. Понравилось! Занятия помогли раскрыть свою женственность.

Но о конкурсах красоты женщина не думала, пока в начале 2023 года не узнала о кастинге на Всероссийский конкурс красоты и таланта «Краса Руси». Недолго думая, Наталья подала заявку: заполнила анкету, прикрепила фотографии и небольшой видеоролик с рассказом о себе. Через некоторое время ее пригласили в Сочи. Из города на Черном море Наталья вернулась с первым титулом «Вице-миссис «Краса Руси».

Вопреки всеобщим стереотипам, претендентки на победу не строили друг другу козни. Фото: из личного архива героини публикации

- То есть фактически заняла второе место, - рассказывает Наталья. – Для меня это стало большой неожиданностью и сюрпризом. А еще я осознала, что конкурсы красоты – это не что-то такое далекое и недоступное. Абсолютно любая может принять в них участие и заявить о себе!

После той самой победы с иркутянкой связались организаторы конкурса «Миссис Россия – Вселенная». Сами на нее вышли и пригласили в Москву! Наталья не отказалась. Кастинг прошла успешно и вот она уже в финале. Соперницы - 18 представительниц прекрасного пола из разных городов страны, возраст от 17 до 44 лет. Наталья была самой взрослой среди конкуренток. Как признается сибирячка, вопреки всеобщим стереотипам, претендентки на победу не строили друг другу козни: никаких подпиленных каблуков, разорванных платьев. Наоборот, мир, дружба.

- Все они – личности. Кто-то из них дизайнер, кто-то художник, интересные и творческие люди, - признается Наталья. – А я думала, что девушки только завидовать умеют.

Обзывали уродкой и роботом-киборгом

Конкурс «Миссис Россия – Вселенная» состоял из трех этапов. Красавицы выходили на подиум в спортивных образах, в нарядах от дизайнеров и вечерних платьях. В состав жюри вошли медийные персоны, участники телевизионных шоу, модельеры и fashion-эксперты. По итогам конкурса Наталья стала обладательницей титула «Миссис Россия-Вселенная – 2023» и получила корону.

Наталья стала обладательницей титула «Миссис Россия-Вселенная – 2023» и получила корону. Фото: из личного архива героини публикации

- Честно? У меня был заготовлен текст на случай победы, но когда назвали мое имя, опешила. Не ожидала! Ведь участвовали молодые, красивые девчонки, - говорит Наталья. – Тем не менее, я верила в свою победу и вот результат.

Но что началось после того, как новость появилась в соцсетях… На иркутянку обрушилась волна хейта. Комментарии сыпались один хлеще другого. Мол, «внешность непримечательная», «перетянутая пластикой», «а помоложе никого не было?».

- Я видела эти сообщения, - признается Наталья. – Пишут, что я уродина, робот-киборг и прочую грязь. Просто многие не понимают, что победители конкурса выявляются в разных категориях. И в той же «миссис» я уже самая старшая. Да и подали информацию, якобы я самая лучшая в мире. В мире множество красивых женщин и каждая из них королева! Но все же я считаю, что в 44 года держать себя в форме и хорошо выглядеть – большой труд. Мои параметры сейчас 90-60-90. А вес составляет 56 килограммов при росте 168 сантиметров. Поэтому, когда мне пишут какие-нибудь диванные критики, я стараюсь не обращать внимания и идти дальше.

Несмотря на эмоции, которые Наталья получила от участия в мероприятии, сибирячка все же пока больше не собирается отправлять заявки на другие конкурсы.

Наталья вместе со своей дочерью. Фото: из личного архива героини публикации

- Это очень затратно. Причем не только финансово, но и энергетически. Билеты, проживание, наряды, украшения. За все я платила сама, - признается Наталья. – Пока хочется отдохнуть, уделять больше времени своим детям. У меня подрастает 12-летний сын, есть дочь, ей 27 лет. А еще я когда-то давно, вместе с мужем мы помогали одному детскому дому, брали на попечение группу, проводили время с ребятами, приобретали для них какие-то необходимые вещи. Сейчас супруга нет, но я все равно стараюсь участвовать в их жизни! А еще хочу попробовать себя в новом амплуа. Очень привлекает меня роль ведущей музыкального канала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Убили школьницу из-за плаща»: следователь раскрыла детали громких преступлений, о которых говорила вся Иркутская область (подробнее)

«Понимаю, что иду к смерти, но не могу остановиться»: шокирующая история девушки, отказавшейся от еды на 105 дней (подробнее)

Планировал свадьбу в сентябре. Что известно о мужчине, который пытался похитить 8-летнюю девочку в Чите (подробнее)