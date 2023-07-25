Планировал свадьбу в сентябре. Что известно о мужчине, который пытался похитить 8-летнюю девочку в Чите

Мужчина пообещал девочке показать ей котенка, предложив пройти с ним в машину.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Чите арестовали 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на похищение 8-летней девочки.
Все произошло днем, 19 июля. Мужчина пообещал девочке показать ей котенка, предложив пройти с ним в машину. Первоклассница заподозрила неладное и отказалась проследовать с незнакомцем. Тогда читинец попытался силой заставить ребенка пройти с ним. Девочка начала сопротивляться и позвала на помощь 13-летнюю сестру, которая была в нескольких метрах от нее. Увидев подростка, мужчина испугался и сбежал с места происшествия.
Сестры рассказали о случившемся родителям, а те обратились в полицию. Вскоре похитителя задержали. В его квартире проведен обыск. Мужчина частично признал вину.
- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК Забайкальского края.
Как рассказали корреспонденты регионального телевизионного канала «Забайкалье», на заседании суда выяснились некоторые подробности о личности подозреваемого. Оказалось, что у мужчины есть возлюбленная и в сентябре этого года они планировали свадьбу.
Сейчас следователи продолжают разбираются в обстоятельствах произошедшего. Ход расследования находится под контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
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