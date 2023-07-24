Нашли раненого возле подъезда: сибирячки спасли бельчонка-летягу и назвали Оззи

У малыша не двигались задние лапки. Фото: Медникова Виктория.

- В середине июля, гуляя по улице, мы с подругами нашли у подъезда маленький пушистый комочек, - рассказывает 19-летняя Лилия Просвирина из Читы. - Сначала подумали, что новорожденный котенок. Но, взяв его на руки, очень удивились. Оказалось, это бельчонок! Как позже скажут ветеринары - сибирская белка-летяга. Он был серьезно травмирован.

У малыша не двигались задние лапки. У Лилии и ее подруг, Полины Овсянкиной и Виктории Медниковой была мысль, что бельчонок домашний и выпал из окна квартиры.

- Мы опубликовали объявление в соцсети. Но никто не отозвался. Предполагаем, что малыш выпал из дупла в лесу, который недалеко от нашего микрорайона, а затем приполз сюда…

Девушки принесли найденыша домой, накормили и напоили. Понесли к ветеринарам, но помочь им не смогли. Сказали, что не специализируются на лечении белок. Тогда Лилия через знакомых вышла на врача из Белоруссии. Животное, которое, кстати, назвали Оззи, выхаживали по видеосвязи.

Животное, кстати, назвали Оззи.Фото: Просвирина Лилия.

- Прописали уколы и таблетки, - говорит Лилия. - Две недели с подругами его лечили. Сейчас чувствует себя на все 100%. Хорошо кушает, активный. Бегает, прыгает, иногда даже летает по квартире! Веселый, игривый. Любит ласку, как котенок, спокойно сидит на ручках и дает себя погладить. Кормим орешками, фруктами, но больше всего обожает виноград.

Оззи живет у Лилии не один, а с котом и двумя крысами. Но дружбы у них пока не получилось. Бельчонок побаивается кота, но хозяйка надеется, что питомцы друг к другу привыкнут.

Девушки принесли найденыша домой, накормили и напоили. Фото: Медникова Виктория.

- Никому его не отдадим, - с улыбкой говорит Лилия. - Уже привязались.

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