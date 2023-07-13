«Маленький, стоял одиноко у забора»: в Ольхонском районе приютили осиротевшего лосенка и назвали Егоркой

Сотрудники парка приютили… лосенка! Фото: Герман СТРУГЛИН.

Неожиданное пополнение произошло в семейном эко-центре Таловское, что в Ольхонском районе. Сотрудники парка приютили… лосенка! Малыш, видимо, потерял маму, и сам выбрался к людям на базу, которая стоит посреди тайги. Лесничие предполагают, что лосиха стала добычей медведя.

- Охранник услышал, что сторожевые собаки подняли лай, - рассказывает КП-Иркутск директор по развитию эко-центра Михаил Лось. - Вышел посмотреть, что случилось, и глазам не поверил… За забором стоял маленький лосенок. На вид - всего пара недель! Сотрудник позвал егеря, чтобы решить, как дальше поступить.

Малыш, видимо, потерял маму, и сам выбрался к людям на базу. Фото: Герман СТРУГЛИН.

Но егерь знал, что лосята часто убегают от матерей. По запаху те быстро отыскивают своих непослушных детенышей. Поэтому лесничий сначала запретил выходить к животному и приманивать его едой. Но время шло, а лосиха так и не появилась... Спустя еще несколько часов сохатый сам пробрался на базу - отыскал место, где забор прерывался. Тут уж делать нечего, пришлось приютить. Ему оборудовали местечко в вольере и назвали Егоркой.

- Первым делом мы вызвали природоохранную прокуратуру и ветеринаров, - говорит Михаил. - Ведь животное дикое, его нужно оформить по всем правилам, иначе придется платить штраф. Но оставлять лосенка у себя, конечно, мы не собираемся. Планируем осенью отправить его в Сибирский зоопарк в Листвянку. А пока Егорка будет жить на передержке у нас.

Ему оборудовали местечко в вольере и назвали Егоркой. Фото: Герман СТРУГЛИН.

Ветеринары после осмотра обрадовали: малыш полностью здоров. В день Егорка выпивает по девять литров коровьего молока, а чтобы оно было еще питательнее, туда добавляют детскую смесь. Сейчас все желающие могут приехать в эко-центр Таловское и привезти с собой угощение для лосенка.

- Характер у Егорки спокойный и покладистый. Любит внимание и заботу. Частенько гуляем с ним по лесу на поводке. Но в дикую природу его уже не выпустишь: теперь без человека не проживет, - заключает Михаил Лось.

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