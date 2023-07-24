Услышала крики. 14-летняя девочка спасла сестру от нападения неизвестного мужчины в Чите

Подозреваемого задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чите 14-летняя девочка спасла малолетнюю сестру от нападения неизвестного мужчины. Она услышала ее крики и бросилась на помощь. Об этом рассказали в Следственном комитете России.

- Малолетняя жительница Читы подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, противоправные действия которого пресечены вмешательством 14-летней сестры пострадавшей, услышавшей крики о помощи, - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Забайкальскому краю предоставить доклад о ходе расследования.

Ранее КП-Иркутск сообщала о сотруднице полиции из Бурятии, которая уберегла пенсионерку от мошенников. Оксана Пашинина случайно услышала разговор по телефону, в котором женщина обсуждала вопросы о переводе средств. Как выяснилось, пенсионерке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и сообщили ей, что кто-то хочет от ее имени взять кредит.

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