«Знакомые меня не узнают». Сибирячка похудела на 17 кг и стала выглядеть моложе на 20 лет

Ольга всегда была любителем мучного и сладкого. Фото: из личного архива героини публикации

- У меня никогда не было проблем с лишним весом, - начинает свою историю 57-летняя жительница Улан-Удэ Ольга Саргаева. - В молодости я была очень худенькой. Но после 42 лет постепенно начала набирать лишние килограммы. Думаю, во многом из-за стресса, постоянных перекусов и сидячей работы. А еще всегда была любителем мучного и сладкого. Не ограничивала себя…

Однажды Ольга узнала о вдохновляющей истории Аюны Банзаровой из Бурятии. Ранее КП-Иркутск рассказывала о ней. Землячка когда-то тоже испытывала проблемы с лишним весом, но в какой-то момент решила кардинально изменить свою жизнь: сбросила 30 килограммов, отучилась на фитнес-тренера и решила помогать создавать фигуру мечты другим женщинам. Сибирячка организовала несколько онлайн-марафонов похудения. Результаты участниц поразили Ольгу. Она долгое время сравнивала их фотографии «до» и «после» и наконец решила: «Я тоже так хочу!».

- На тот момент я весила 83 килограмма при росте 162 сантиметра. Я понимала, что лишний вес есть, был большой живот и ягодицы. Но в целом меня все устраивало, я считала себя красивой, - признается Ольга. – Но я все же решила вступить в онлайн-марафон. Меня мотивировало то, что у меня подрастала 17-летняя дочь. Хотелось показать ей, что можно многого достичь в этой жизни, если приложить усилия. Я решила стать для нее примером!

Из 54 в 48 размер одежды

С февраля 2022 года Ольга начала борьбу с лишним весом: соблюдала основы правильного питания и занималась спортом. Сибирячка действовала по рекомендациям своей наставницы: готовила блюда, строго высчитывая их калорийность, вычисляла норму белка. В первую очередь исключила из рациона сахар, жареные продукты и майонез. Женщина признается, что не ожидала, что новое меню может быть таким полезным и разнообразным.

За полгода женщина похудела на 17 килограммов. Фото: из личного архива героини публикации

Помимо диеты Ольга пять раз в неделю занималась дома с помощью онлайн-тренировок: делала приседания, качала пресс, тягала гантели.

- Также нужно было обязательно заниматься физической активностью, проходить не менее 10 тысяч шагов в день, - рассказывает Ольга. – Заменила езду на автомобиле на прогулки. Каждый день ходила на работу и обратно пешком. Конечно, поначалу было очень тяжело. Все-таки в 56 лет порой было даже больно присесть, потому что болели колени. Падала. Но передо мной была цель, и я к ней уверенно шла!

Первые результаты появились через несколько недель: цифры на весах становились меньше, лицо похудело, начали уходить объемы. За месяц растаяло 5,3 килограмма. А за полгода женщина похудела на 17 килограммов! На школьный выпускной дочери сибирячка купила платье 48-го размера вместо привычного 54-го.

Не узнают знакомые

Теперь Ольга старается поддерживать себя в форме. Ее цель – сохранить здоровье. Благодаря тренировкам и питанию, она заметила, что ушли боли в теле, исправилась осанка, выпрямились плечи, улучшилось самочувствие и появилась энергия.

Помимо диеты Ольга пять раз в неделю занималась дома с помощью онлайн-тренировок. Фото: из личного архива героини публикации

- Сейчас мне никто не дает 57 лет. А знакомые, которые помнили меня в прежнем весе, порой могут даже не узнать на улице, - рассказывает Ольга. – Внутренне я и вовсе себя ощущаю себя на 45 лет. Я полностью довольна своей внешностью и фигурой. Бывает, что смотрю в зеркало, вспоминаю, как выглядела раньше и задаюсь вопросом: как можно было так не любить себя? Благодаря Аюне, я стала одной из счастливых женщин, которым она помогла изменить свою жизнь к лучшему!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уплыли слишком далеко от берега. В Ангарске 12-летний мальчик утонул в реке, его брат в тяжелом состоянии (подробнее)

Иркутский ЗАГС признал брак между двумя жителями, которые сменили пол, недействительным (подробнее)

«Понимаю, что иду к смерти, но не могу остановиться»: шокирующая история девушки, отказавшейся от еды на 105 дней (подробнее)