«Прекратите разговор!». Сотрудница полиции уберегла пенсионерку от мошенников

Сотрудница полиции стала невольной свидетельницей беседы пожилой женщины. Фото: ГУ МВД Республики Бурятия

64-летняя жительница Бурятии едва не лишилась 150 тысяч рублей. Уберегла ее от обмана мошенников инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по Тарбагатайскому району Оксана Пашинина. Женщина вмешалась в случайно услышанный разговор.

Все произошло 17 июля. Капитан полиции с дочерью подъехала к банку в селе Тарбагатай. Пока она ждала, что девочка снимет деньги из банкомата и случайно стала невольной свидетельницей беседы пожилой женщины. Она находилась в рядом припаркованном автомобиле и обсуждала вопросы перевода средств.

Сотрудница полиции находилась в отпуске, но слова о взятии кредита на сумму 150 тысяч рублей насторожили ее. Оксана Пашинина представилась и решила выяснить с кем разговаривает пенсионерка и кому хочет перевести деньги. Однако та продолжила разговор. В беседу включился супруг пенсионерки. Он рассказал, что жене позвонили из банка и предупредили о том, что неизвестный мужчина оформляет на нее кредит по доверенности. Чтобы предотвратить это, нужно оформить займ самой, а затем отправиться в Улан-Удэ, чтобы перевести наличные на счет. Звонившие обещали отправить реквизиты позже. Поэтому супруги и приехали в Тарбагатай, где пенсионерка оформила кредит. Также мужчина добавил, что с супругой общались не только сотрудники банка, но и также полиции и Следственного комитета. Правоохранители просили женщину помочь им в поимке преступников.

- Осознав, что супруги общаются с мошенниками, Оксана Пашинина попросила женщину прекратить разговор, объясняя тем, что это одна из популярных схем обмана, - рассказали в ГУ МВД Республики Бурятия.

Супружеская пара не сразу поверила сотруднице полиции. Оксане Пашининой потребовалось время, чтобы убедить их в том, что их пытаются обмануть аферисты. «Прекратите разговор!», - настойчиво просила женщина. В итоге пенсионерка все же сбросила телефонный звонок. Затем они вместе проехали в отдел полиции. Там пенсионерка пообщалась со следователем и осознала, что чуть не стала жертвой мошенников. Она выразила признательность инспектору ГИБДД, благодаря которой удалось сохранить не только оформленные в кредит 150 тысяч рублей, но и, возможно, избежать более масштабных финансовых потерь.

- Не знаю, чем бы все закончилось, если бы рядом не оказалась сотрудник полиции. Это же настоящий спектакль по ролям! И мы, люди советской закалки, в него поверили, как привыкли доверять другим. Большое спасибо Оксане Геннадьевне, - рассказала она.

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