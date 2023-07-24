СК завершил расследование еще трех убийств ангарского маньяка Михаила Попкова

Убийства были совершены в начале 2000-х годов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

СК завершил расследование еще трех эпизодов преступлений, которые совершил «ангарский маньяк», бывший милиционер Михаил Попков. Сейчас следователи готовят материалы для утверждения обвинительного заключения прокурором. Об этом рассказали в СУ СК Иркутской области.

- Доказана причастность Михаила Попова к совершению в 1997 году в поселке Жилкино в Иркутске убийства 27-летней женщины. Также в 1998 году на берегу реки Ангара в районе ул. Полярная в Иркутске он убил 25-летнюю женщину. А в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища в Иркутске расправился с 31-летней потерпевшей. В двух случаях маньяк задушил своих жертв. Третьей женщине нанес множественные ножевые ранения, - рассказали в ведомстве.

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, на сегодняшний день на счету Михаила Попкова больше 80 убийств. Он совершал их на протяжении двадцати лет на территории Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского. Маньяк гордо называл себя «чистильщиком» и заявлял о том, что он освобождает город от падших женщин. Будучи сотрудником милиции, мужчина надевал служебную форму и поздним вечером выбирался на охоту – находил пьяных женщин и предлагал довезти их до дома. По пути изувер ненавязчиво предлагал пассажирке продолжить вечер где-нибудь вместе с ним. Если женщина соглашалась, она автоматически становилась его жертвой. Михаил Попков увозил ее в лесной массив, насиловал, а затем убивал.

Выйти на след насильника удалось лишь в 2012 году. Через три года суд признал его виновным в 22 убийствах и приговорил к пожизненному заключению свободы. Чуть позже Попков признался еще в 60 эпизодах и получил второй пожизненный срок. Периодически маньяк «вспоминает» о новых убийствах. Так произошло и в январе 2023. Находясь в колонии, он написал явку с повинной, сообщив еще о двух преступлениях. После этого его этапировали в Иркутск.

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