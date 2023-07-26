Теперь у него два дня рождения: 10-летний мальчик из Нижнеудинска выжил после удара молнией в бане

Мальчик отделался только ожогами и шоком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Случай, наверное, один на миллион. Это очень страшно, - рассказывает 25-летний Андрей Анохин из Нижнеудинска (имена изменены по просьбе героев публикации - прим. ред.).

Его родного брата 10-летнего Кирилла Анохина недавно пронзило молнией. Причем не где-нибудь в чистом поле, а в бане! Чудом мальчик остался жив. Отделался только ожогами и шоком.

Лежал в обгоревшей футболке

В воскресенье, 23 июля, братья с родителями отдыхали на участке в собственном доме. Достали надувной бассейн, набрали воды, чтобы искупаться, позагорать. Было солнечно, на небе ни облачка. Но к вечеру погода испортилась, начали собираться грозовые тучи.

- Стали быстро собираться, убирать бассейн и остальные вещи. В любой момент мог пойти дождь, - говорит Андрей. - Позже решили натопить печку, помыться. Но тут грянул сильный ливень. Мы с братом и мамой забежали в баню, чтобы переждать. Кирилл находился сзади нас.

И вдруг их оглушил сильный хлопок. То, что это был разряд молнии, семья поняла, наверное, не сразу - никакой вспышки не увидели.

- Я открыл двери, скомандовал всем выбегать из бани, - рассказывает сибиряк. - Но брат так и не вышел. Захожу обратно, а Кирилл лежит на полу в горящей футболке… Я потушил одежду, взял его на руки и вынес на улицу. Он все это время был в сознании. Но слышали мы друг друга очень плохо из-за контузии. Брат сказал, что не может пошевелить ногами. Он перестал чувствовать их ниже колен.

«Просто было горячо…»

Ребенка отвезли в больницу.

- Врачи говорят, что брат родился в рубашке: молния вошла в его правую лопатку и вышла через ногу с той же стороны, - рассказывает Андрей. - Но если бы попала туда, где сердце, все закончилось бы трагически.

Сейчас Кирилл лежит в реанимации с большими ожогами на спине. Внутренние органы, к счастью, не пострадали. Ребенок постепенно восстанавливается, снова может шевелить ногами. Через 10 дней поедет домой.

- Сейчас Кирилл говорит, что не почувствовал удара молнии. Только сильно обожгло спину, - рассказывает старший брат.

КОМПЕТЕНТНО

Профессор, доктор физико-математических наук Иркутского госуниверситета Николай Буднев:

"Молнию могла притянуть труба"

- Вполне вероятно, что молнию притянула высокая металлическая труба от бани. Заряд попал в печку, а уже оттуда вылетел в помещение, ударив мальчика. Видимо, он был в мокрой одежде, поэтому его зацепило. Почему семья не увидела вспышку? На коротком расстоянии глаз не может уловить молнию. Контузия, кстати, также является признаком удара.

ОФИЦИАЛЬНО

Проводится проверка

- В Нижнеудинском районе полиция проводит проверку по факту травмирования ребенка, в которого могла ударить молния, - рассказывают сотрудники ГУ МВД по Иркутской области. - Инцидент произошел 23 июля в 20:30 в городе Нижнеудинске во время сильного дождя. По одной из версий, несовершеннолетний получил травмы в результате попадания молнии. По данному факту полицейскими во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры проводится всесторонняя проверка. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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