На остров Ольхон высадились инопланетяне: как нейросеть видит туризм на Байкале в фантастических версиях будущего

Так бы выглядел туризм на острове Ольхон при высадке инопланетян. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск».

Нейросеть стала современной и модной игрушкой. Уже даже ленивый проверил ее креативность и способность. Комсомолка в Иркутске тоже не отстает от тенденций. Недавно корреспонденты попросили искусственный интеллект под названием Midjourney показать, как бы выглядел туризм на Ольхоне в альтернативных версиях будущего. Нейросеть выдала картинки самых удивительных вариантов: тут высадка пришельцев и даже появление зомби. Смотрите, что из этого вышло.

Как бы выглядел туризм на острове Ольхон с развитыми технологиями

Так бы выглядел туризм на острове Ольхон с развитыми технологиями. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск».

Вместо привычных гостиниц, туристических баз и домов отдыха на острове возвели экодома. На крышах установлены солнечные батареи, которые наносят минимальный ущерб окружающей среде. Также можно заметить, что деревья не вырубают, а наоборот выращивают оранжереи прямо на зданиях. Кроме этого, весь остров покрыт туристическими тропами, что наносит минимальный вред флоре Ольхона. Нейросеть Midjourney показала приход развитых технологий на остров с экологической грамотностью.

Как бы выглядел туризм на острове Ольхон во время нашествия зомби

Так бы выглядел туризм на острове Ольхон во время нашествия зомби. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск».

Окунемся в совершенно другое развитие событий. Какой-то гений ученый изобрел пилюли от старения, но что-то пошло не так… В мире появились зомби. В том числе и остров Ольхон. Midjourney показал опустевшие дома, покинутые причалы. Зато на берегу безмятежно отдыхают зомби-туристы.

Как бы выглядел туризм на острове Ольхон при высадке инопланетян

Так бы выглядел туризм на острове Ольхон при высадке инопланетян. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск».

А вот другая альтернативная реальность будущего. Сибиряки, конечно, знают, что Байкал популярен среди иностранцев. Но тут на берег священного озера высадились жители других планет, а возможно и галактик. На картинках можно увидеть, как корабли повисли в воздухе над островом. А на другом изображении видно, что НЛО у нас понравилось, ведь крыша летательного аппарата заросла травой. Видимо решили остаться жить у берега Байкала.

Как бы выглядел туризм на острове Ольхон в постапокалипсис

Так бы выглядел туризм на острове Ольхон в постапокалипсис. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск».

А вот Midjourney показал отдых на острове Ольхон после апокалипсиса. Разбитые и покинутые дома. И только туристы слоняются по берегу. Наверное, изучают последствия минувших альтернативных событий. Теперь сюда ездят не позагорать и покупаться, а посмотреть на руины оставшейся цивилизации.

Как бы выглядел туризм на острове Ольхон в 2123 году

Так бы выглядел туризм на острове Ольхон в 2123 году. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск».

Прошло ровно 100 лет, а мир так и не поменялся. По крайней мере, именно так туризм выглядит по версии нейросети в 2123 году. Люди с планшетами, что-то изучают. Наверное, через сто лет гидов заменят современные технологии.