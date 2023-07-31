Кому в Иркутске обещают зарплату до 400 тысяч рублей - и это не вахта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иркутяне готовы осваивать рабочие специальности ради более высокой зарплаты

Юристам, специалистам из сферы развлечений и медиа сложнее найти место под солнцем

Легко ли найти работу? hh.ru провел опрос в Иркутской области и выяснил, что устроиться по профессии сложнее юристам, представителям сфер «Искусство, развлечения, массмедиа», «Стратегия, инвестиции, консалтинг», и «Высший менеджмент», а также «Безопасность». При этом в целом число людей, которым тяжелее трудоустроиться, ниже, чем по Сибири.

- Как правило, наиболее востребованными чувствуют себя специалисты сферы страхования, розничной торговли, туризма, гостиничного и ресторанного дела, продаж, строительства и недвижимости, а также производства и сервисного обслуживания, - рассказали аналитики.

Готовы стать пекарями и электриками

Более половины опрошенных готовы перейти из офиса на завод, освоив рабочие профессии. Главная причина - это более высокая зарплата, а еще перспектива роста.

- В топ рабочих специальностей, на которые соискатели готовы сменить нынешнюю профессию, вошли кондитер, пекарь, повар, швея, электрик, автомеханик, оператор конвейера, столяр и машинист, - добавили аналитики.

Но многим нравится оставаться "белыми воротничками". Не все готовы заново учиться и набираться опыта, а некоторые просто уверены, что вырастут на своей нынешней позиции, ведь рабочие специальности подходят не каждому. На вахту не все готовы. Во-первых, придется подолгу быть вдали от дома, во-вторых, обещанную зарплату нужно делить на два - на месяц работы и на месяц отдыха.

- На самом деле, пока мало кто хочет добровольно становиться рабочими, скорее, это вынужденная мера, чтобы прокормить семью, - комментирует КП-Иркутск руководитель кадрового-консалтингового агентства Анна Баженова. - В будущем, возможно, рабочие профессии и наберут популярность. А пока очень трудно найти, например, швей (талантливые мастерицы чаще работают на себя) или сварщиков с определенной квалификацией. Всегда нужны специалисты по закупкам и в сферу продаж, причем там есть шанс хорошо заработать. А вот маркетологи и юристы, действительно, стали менее востребованы, потому что их много. Но опять-таки, хорошие специалисты всегда найдут свое место.

Конкуренция за продавцов-консультантов и кассиров растет. Берут даже без опыта, зарплату обещают до 51,7 тысячи рублей. Кадровый голод также среди администраторов и директоров магазинов и торговых залов, мерчандайзеров и товароведов.

Программистом быть престижно

Составили и топ самых престижных, по мнению иркутян, профессий:

- Программисты, разработчики, IT-специалисты,

- директора, топ-менеджеры,

- предприниматели,

- инженеры,

- врачи,

- нефтяники,

- финансовые директора,

- аналитики.

- Один из больших плюсов профессии программиста - возможность удаленной работы. Отклики на вакансию приходят со всей страны, - поясняет Анна Баженова. - Однако соискателей становится так много, что через лет пять рынок может перенасытиться и спрос упадет. К тому же, среди потенциальных сотрудников много молодых и малоопытных, то есть компании нужно потратить время и ресурсы на развитие сотрудников.

Еще пару лет назад в этом рейтинге были также финансист, юрист и бухгалтер, но выбыли.

- Для большинства соискателей престиж профессии определяется величиной зарплаты. На втором и третьем местах оказались варианты о том, что престижная профессия пользуется уважением в обществе и приносит большую пользу обществу. Интересно, что значимость нематериальных факторов за последние два года снизилась, тогда как финансового – а именно, величины зарплаты - осталась неизменной, - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

КОНКРЕТНО

Топ-5 самых оплачиваемых профессий*

1. Менеджер по продажам - от 30 до 400 тысяч рублей.

2. Дорожный мастер (вахта) - до 280 тысяч рублей.

3. Замдиректора по производственной безопасности на предприятии - до 270 тысяч.

4. Заведующий столовой (вахта) - до 260 тысяч.

5. Начальник строительно-монтажного управления - от 200 до 250 тысяч рублей.

*По данным портала "Работа в России" в Иркутской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стали чаще бояться увольнений

Во втором квартале 2023 года такие опасения высказали 16% опрошенных hh.ru, когда в первом квартале этот показатель был равен 14%. Стоит отметить, что эти числа все же ниже средних по Сибири и стране.

Остальные считают, что у работодателя нет планов по их сокращению. Наиболее уверенно ощущают себя представители сфер «Добыча сырья», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Маркетинг, реклама, PR».

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