До 1700 рублей за кило! Сходили на рынок и поразились ценам на клубнику в Иркутске. Фото: Валерия Шкатова

Уходит июль, а вместе с ним и любимая летняя ягода - клубника. Ее еще можно купить, чтобы полакомиться свежей или сварить варенье на зиму, но цена уже кусается. КП-Иркутск прогулялась по городским рынкам и магазинам и выяснила, где можно найти лакомство и сколько стоит.

Клубника на рынках и в ларьках в Иркутске

Первым делом заглянули на Центральный рынок. Уличные прилавки наполнены ящиками с клубникой. Цена за литр начинается от 500 рублей и доходит до 1700. Самую дешевую ягоду можно ухватить за 400-500 рублей за кило - обычно она мелкая и продается с табличкой «на варенье».

Популярнее всего в этом сезоне ягода из Байкальска и Киргизии.

- Клубнику из Киргизии быстро раскупают, хотя внешне она не такая яркая и привлекательная, да и по размерам уступает байкальской, - объясняют продавцы. - Зато цена за килограмм - 500 рублей.

Клубника на Центральном рынке. Фото: Валерия Шкатова

А цены на байкальскую клубнику варьируются от 1300-1700 рублей за килограмм. Эта клубника выделяется на прилавке - большая, яркая, так и хочется съесть. Мы попробовали и выяснили, что байкальская - в меру сладкая, а киргизская тает во рту, будто сахарная.

На рынке также можно купить ассорти байкальской клубники - смесь сортов. Цена за килограмм - от 1000 рублей. Ягода крупная, не такая аккуратная по сравнению с отборной, но и не такая дорогая. От 1300-2100 рублей за кило обойдутся сорта «Зенит», «Азия», «Черный принц», «Кент». Вот здесь точно разыграется аппетит! Стоит поторговаться: продавцы не прочь скинуть 200 рублей.

У бабушек возле рынка «Ручей» на бульваре Рябикова была только клубника из Байкальска - вечером ее можно купить со скидкой 200 рублей: вместо 1700 за 5 литров ягода обойдется в 1500.

Клубника на рынке "Ручей". Фото: Валерия Шкатова

Следующий этап - специализированные ларьки в разных районах города, где продают только ягоду. Ларек на бульваре Рябикова выбором не впечатлил. Клубника в наличии только из Киргизии, но уже полежавшая и потемневшая. Пять литров предлагают за 1000 рублей.

Клубника на бульваре Рябикова. Фото: Валерия Шкатова

В ларьке на Декабрьских Событий байкальская клубника. Цены начинаются за 5 литров от 1800 до 2100 рублями. Но, увы, ни вкус, ни вид не порадовал.

Доставка клубники в Иркутске в 2023 году

Если не хочется ходить по рынкам, можно заказать клубнику в Иркутске в 2023 году на дом, доплатив за доставку. Если верить объявлениям в сети, ягоду соберут и привезут свежайшую из Байкальска.

Фото: Валерия Шкатова

У доставок также есть свои склады, куда привозят свежую ягоду, там же ее и продают. Например, на Баррикад, Лермонтова, Байкальская, Ямская. Привозят 1-2 раза в неделю. Разбег цен большой: от 1099 рублей до 2700 за пять литров. Здесь множество сортов, например, «Рубин», «Кардинал», «Мальвина», «Румба», «Московский десерт». Выглядит привлекательно.

Все сорта ягоды, которые мы здесь попробовали, оказались очень вкусными", - делятся в отзывах иркутяне. - "Беру ягоду на варенье, небольшого размера. Она очень душистая".

Нам пришлась по вкусу сортовая клубника «Азия» - крупная, с насыщенным вкусом.

Клубника на Центральном рынке. Фото: Валерия Шкатова

Клубники в Иркутске сезона 2023 года пока еще достаточно, но еще неделя-две и она исчезнет с прилавков. Кстати, за покупкой лучше отправляться с утра - к обеду прилавки уже пустеют.