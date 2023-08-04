Сибирячка потеряла новорожденную дочь и получила бесплодие по вине врачей, но снова стала мамой

Малыш появился на свет здоровым - 3,2 килограмма, 52 сантиметра. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Сашеньке уже три месяца. Правда, эту картину представляла себе совсем иначе… - Юлии Богдановой из Братска 40 лет. К заветной цели - во второй раз стать мамой она шла долгих три года. Вообще не верила, что это может осуществиться. Потеря новорожденной дочки, удаление матки и как результат невозможность снова родить, - Юлия находилась в страшной депрессии и в принципе не хотела жить. Спасли и удержали ее любимый муж Павел и пятилетняя дочка Маша. А теперь их четверо – малыш Александр перевернул жизнь всей семьи с ног на голову.

Мечтала гулять с дочкой под цветущими яблонями

- Мы с Пашей много лет мечтали о втором ребенке, - рассказывает свою историю Юлия. – Хотели подарить Маше брата или сестру.

Осенью 2019 года мечта Богдановых сбылась: тест показал желанные две полоски.

Беременность протекала хорошо, даже токсикоза Юлия не чувствовала. Ждали дочку! Выбрали нежное имя Мила, готовились к встрече с ней – покупали коляску, вещи, кроватку, обустроили комнату.

Медики ставили срок родов Юлии на 26 апреля, но 16 апреля все началось. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Все анализы и медицинские показатели были хорошими – и мои, и дочки, - говорит Юлия. – Я все представляла, как буду гулять с Милой во дворе под цветущими яблонями.

Юлия решила, что рожать поедет в Иркутск. Маша тоже в областном центре появилась на свет. Но планы расстроил коронавирус, в 2020-м году он активно распространялся, вводились разные ограничения.

- Чтобы не рисковать, остались в Братске, - говорит сибирячка. - Доверились врачу по отзывам в интернете. Но…

«Не давите на живот, мне больно»

Медики ставили срок родов Юлии на 26 апреля, но 16 апреля на приеме у гинеколога услышала:

- Родишь сегодня! - огорошила доктор.

Это было за 10 дней до обозначенного срока. И действительно схватки начались через пару часов после осмотра, когда сибирячка уже была дома. Муж повез Юлию в перинатальный центр.

- В роддоме поставили эпидуральную анестезию, в спину. Удивилась. Старшая дочь появилась на свет без препаратов, - говорит Юлия. - Но доверилась медикам. Они успокоили, мол, до схваток чувствительность вернется.

Но спустя время медсестра поставила новую дозу обезболивающего.

- Я занервничала. Говорила, что не почувствую, как начну рожать. Так оно и произошло… - говорит Юлия. – Врач кричала: «Тужься! Ты что, хочешь родить мертвого ребенка?». Вокруг началась суета. Врач почему-то спросила: «Я разворачиваю операционную?». Хотя я подписала бумаги о том, что медик сам принимает решения во время моих родов. Я ответила: «Если что-то не так, делайте что угодно, но спасайте моего ребенка!». Опять беготня и суета… Врач решила: рожаем.

А потом…

В мае Богдановы снова стали родителями. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Доктор с акушеркой, две дородные женщины, начали давить с двух сторон на верх живота, - вспоминая, рассказывает Юлия. - У меня дикая боль, а внизу по-прежнему ничего не чувствовала. Закричала: «Пожалуйста, не давите на живот, мне очень больно!».

Запрещенный прием

Как позже выяснила Юлия, к ней применили метод Кристеллера. Он официально под запретом в России с 1992 года. Женщина предполагает, именно в тот момент у нее разорвалась матка.

- Врач спросила: «Юля, вакуум делаем?» Мне его так и не сделали, потому что появилась головка ребенка, - продолжает сибирячка. -

Но мама сразу заметила, с Милой неладное. Ножки как-то были притянуты странно к голове. Первого крика дочка не издала. Вместо этого услышала страшное от врача: «Плохо, Юля, плохо с ребенком!».

А дальше…. Малышка в реанимации, сама Юлия оказалась между жизнью и смертью. На следующий день после родов боли внизу живота не отпускали. Медики говорили, мол, это нормально, идет сокращение матки, но позже на УЗИ заметили большое скопление жидкости в полости матки и отправили на срочную операцию. Что происходило потом, Юлия сумела восстановить только по записям в документах и рассказам врачей. Ей удалили матку, но кровотечение не могли остановить, из-за чего даже случилась остановка сердца, она потеряла 4,5 литра крови. Тогда врачи сначала вызвали хирурга из другого медучреждения на помощь, а потом женщину спецбортом МЧС переправили в Иркутск. Провели еще одну операцию и спасли! В Братск женщина вернулась только 13 мая. Мила еще была жива. Правда, как потом узнает Юлия, мозг у нее уже умер.

Братский районный суд постановил выплатить Богдановым за смерть Милы 5 млн рублей. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Увидела ее 22 мая, успела сказать, как сильно мы с папой ее любим… - плачет Юлия. - Через четыре дня наша девочка умерла, прожив всего 40 дней.

Два года судов и кошмара

После всех испытаний Юля нашла в себе силы бороться – она хотела добиться справедливости. Если врачи допустили ошибку, призвать их к ответу. Она написала заявления в Следственный комитет, Росздравнадзор, Прокуратуру и Минздрав. Уголовное дело завели по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

- Два года шло судебное разбирательство, - рассказывает Юлия. - Мы приезжали на каждое заседание. Эти воспоминания, необходимость доказывать свою правоту расшатывали нервную систему. У меня была страшная депрессия, а также срывы, истерики. Без поддержки мужа, который вытягивал со дна, не справилась бы. В итоге в 2022-м году медика приговорили к 3 годам ограничения свободы. Кроме этого, врачу на 2,5 года запретили заниматься медицинской деятельностью, выезжать за пределы Братска, изменять место жительства и работы.

После обвинительного решения Богдановы подали иск на выплату морального ущерба. Братский районный суд постановил выплатить Богдановым 5 млн рублей: 3,5 млн - компенсация морального ущерба Юлии и 1,5 млн - ее супругу. Далее в суд обращались близкие Юлии, ее родители и родители ее супруга. Медцентр обязан выплатить и им суммарно 440 тысяч рублей.

Здравствуйте, я – Александр!

- В 2020 году с Пашей думали усыновить ребенка. Но спустя пару месяцев решились на суррогатное материнство, - рассказывает Юлия. – Во время той страшной операции мне оставили один яичник.

Осенью 2020 года в иркутской клинике у Юлии взяли яйцеклетку, оплодотворили и вырастили эмбриона. Осталось теперь только найти суррогатную маму.

- Летом 2021 в социальных сетях нашла группу, где сидят тысячи женщин со всей России, - говорит Юлия. - Оставила заявку. В итоге с одной из них договорились.

Только эмбрион не прижился. Снова по кругу: оплодотворение, подсадка. Но на этот раз супруги обратились в компанию по подбору суррмамы, это было в 2022 году.

- Нам подобрали женщину - 30 лет, есть дети, и суррмамой становилась уже во второй раз, - говорит Юлия.

К заветной цели - во второй раз стать мамой она шла долгих три года. Фото: предоставлено героиней публикации.

Все прошло успешно! В мае Богдановы снова стали родителями.

- Для меня это, конечно, было сложно. И представить не могла, что моего ребенка может выносить чужая женщина... – добавляет Юлия. - Но это наш сыночек! Я была в Санкт-Петербурге на отдыхе, когда позвонили и сказали, что суррмама рожает. Сразу на чемоданы и в аэропорт. Малыш появился на свет здоровым - 3,2 килограмма, 52 сантиметра. Назвали Александром. Старшая дочка безумно любит брата, с радостью нянчится. Но нашу маленькую Милу мы никогда не забудем…

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