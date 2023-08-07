На участках, переданных ДОМ.РФ инвесторам в Иркутской области, строится около 600 тыс. кв. м жилья

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов в ходе визита в Иркутск осмотрел будущие стройплощадки под проекты, реализуемые с участием Института развития. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ постоянно вовлекает в оборот неиспользуемые федеральные земли. Такие участки и объекты есть в большинстве регионов. И это при том, что строительная отрасль нуждается в свободных площадях для строительства новых жилых кварталов. С 2008 года Институт развития является агентом Российской Федерации по вовлечению в оборот подобных земель. Сейчас на участках, которые ДОМ.РФ передал инвесторам, в Иркутской области строится около 600 тысяч кв. м жилья.

Различные нюансы развития жилищной сферы Прибайкалья на специальном совещании обсудили заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и губернатор региона Игорь Кобзев.

«ПО ПРИНЦИПУ КОМПАНИИ ПОЛНОГО ЦИКЛА»

Работа на стройплощадках кипит как в Иркутске, так и за пределами областной столицы. Если в городе преимущественно возводят жилые кварталы, то в пригороде, буквально в радиусе 20 км от границы Иркутска, возводят коттеджные поселки. Стройка идет в Бурдаковке, Новолисихе, Патронах, Пади Мельничной.

Важно, что застройщики реализуют проекты комплексного освоения и развития территорий, то есть, возводят не только жилье. На участках, которые через свои аукционы передал ДОМ.РФ, девелоперы, кроме жилых домов разной этажности планируют разместить объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

ДОМ.РФ уже вовлек на территории Иркутской области более 1100 га неиспользуемых земель и объектов, их градостроительный потенциал составляет 2,9 млн кв. м жилья.

— Мы поддерживаем и развиваем регионы по принципу компании полного цикла: от предоставления земель застройщикам и привлечения финансовых ресурсов на строительство инфраструктуры до выдачи льготной ипотеки и улучшения жилищных условий каждой конкретной семьи. Использование наших механизмов, включая вовлечение земель, проектное финансирование, инфраструктурные облигации, мастер-планирование территорий, поставки лифтового оборудования, реализация льготных ипотечных программ с господдержкой позволяет не только повысить темпы строительства жилья, но и улучшить качество жизни в регионах, — отметил Денис Филиппов

Одно из направлений работы ДОМ.РФ в Прибайкалье - благоустройство общественных пространств. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

— Мы все заинтересованы в пространственном развитии наших муниципалитетов. Абсолютно согласен с Денисом Сергеевичем, что создание новых общественных пространств и реализация инфраструктурных проектов позволяют качественно изменить облик городов, сформировать новые центры роста экономики. Глубоко убежден: уровень жизни сообщества во многом зависит от качества городской среды. Сегодня в столице Прибайкалья в больших количествах появляются благоустроенные пространства, комфортные места для отдыха всей семьей, точки притяжения для молодежи, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов, сопровождавший столичного гостя в поездке по территориям города, на которых реализуются проекты благоустройства общественных пространств.

Глава города отметил, что преображается не только центральная часть, но и отдаленные районы. Работы ведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», по программе «Народные инициативы», в рамках муниципально-частного партнерства.

СОВРЕМЕННОЕ АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ НА БЕРЕГУ АНГАРЫ

Кроме вышеуказанных проектов, благодаря ДОМ.РФ в регионе начнут возводить образовательно-жилищный кластер. Он появится на территории Радиостанция 5 (еще в прошлом веке тут была телевышка, отсюда и название), прямо на берегу реки Ангара. На участке 12,3 га построят межвузовский кампус и до 94 тыс. кв. м жилья. Соглашение об этом с правительством региона было подписано на ПМЭФ-2023. Строительством здесь жилья с необходимой инфраструктурой по итогам аукциона ДОМ.РФ на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) займется иркутская компания “ГрандСтройРазвитие” (ГСР, входит в “ГрандСтрой Девеломент”), опередившая пять претендентов, представлявших не только областной центр, но и Краснодар с Екатеринбургом.

В конце этого года — начале следующего запланированы аукционы по еще двум проектам КРТ. Речь о селе Пивовариха и деревне Бурдаковка. Общий градпотенциал участков составляет более 182 тыс. кв. м жилья.

На совещании обсуждали и реализацию арендного проекта ДОМ.РФ в Иркутске, соглашение о котором было подписано в июле. На улице Верхняя Набережная — проходит вдоль Ангары со стороны Октябрьского округа Иркутска — планируется построить пять домов на 217 квартир. Сейчас обсуждается возможность реализации проекта корпоративной аренды для работников Иркутского авиационного завода.

— Иркутская область давно и эффективно взаимодействует с ДОМ.РФ. Благодаря нашему сотрудничеству, на территории региона реализуются проекты по развитию жилищного строительства, благоустройству территорий, возведению арендного жилья — всё это делается для создания комфортных условий для жителей области. В работе масштабный проект по созданию межвузовского кампуса. В ходе совещания обсудили и другие значимые проекты, реализуемые в регионе с участием ДОМ.РФ, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На совещании в областном правительстве обсудили как реализуемые, так и перспективные проекты с участием ДОМ.РФ в регионе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В регионе также проработают вопросы применения в области механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Это востребованная разновидность кредитования, только регион берет деньги не у банка, а у Института развития. А он, в свою очередь, выпускает облигации для инвесторов. На полученные средства создают инфраструктуру под строительство жилья

Помимо этого, в регионе успешно работает Банк ДОМ.РФ, который уже выдал в рамках проектного финансирования застройщикам Иркутской области 33,5 млрд рублей под строительство 510 тыс. кв. м жилья. Проектное финансирование - это также вид кредитования. Поскольку сегодня долевое строительство ведут с применением счетов эскроу (деньги покупателя до сдачи объекта хранятся в банке и только потом переходят застройщику), девелоперы обращаются к такому виду кредитов.

На совещании также обсуждали вопросы реализации льготных ипотечных программ с господдержкой, поставок в регион лифтового оборудования, проектов развития общественных пространств в городе и области.