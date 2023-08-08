Тренер надругался над 13-летней спортсменкой на сборах в Братске

О случившемся школьница позже рассказала маме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шокирующий случай произошел в Братске. Как сообщает корреспонденту КП-Иркутск источник, знакомый с ситуаций, 64-летнего тренера подозревают в надругательстве над 13-летней воспитанницей во время спортивных сборов. О случившемся школьница позже рассказала маме. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

Информацию о возбуждении уголовного дела корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в СУ СК Иркутской области.

- Уголовное дело есть, оно расследуется, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Иркутской области вызвала МЧС, потому что хотела мужского внимания (подробнее)

Просто пёс в ребро! Зоопсихолог рассказала, как отучить питомца от вредных привычек и сохранить свои нервы (подробнее)

Мужчина отсудил 100 тысяч рублей за пельмень с сюрпризом в Чите (подробнее)