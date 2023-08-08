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Происшествия8 августа 2023 8:33

Тренер надругался над 13-летней спортсменкой на сборах в Братске

64-летнего тренера подозревают в надругательстве над 13-летней спортсменкой в Братске
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
О случившемся школьница позже рассказала маме.

О случившемся школьница позже рассказала маме.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шокирующий случай произошел в Братске. Как сообщает корреспонденту КП-Иркутск источник, знакомый с ситуаций, 64-летнего тренера подозревают в надругательстве над 13-летней воспитанницей во время спортивных сборов. О случившемся школьница позже рассказала маме. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

Информацию о возбуждении уголовного дела корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в СУ СК Иркутской области.

- Уголовное дело есть, оно расследуется, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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