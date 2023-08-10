«Жили в соседних поселках, но не знали друг друга»: волонтер познакомилась с мужем в госпитале для раненых бойцов СВО

Светлана и Василий зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге 1 августа. Фото: личный архив героев публикации.

- Так получилось, что мы живем в соседних поселках. У нас даже есть общие знакомые, но ни он, ни я друг о друге раньше ни разу не слышали, - рассказывает о своем муже Светлана из Бурятии. Мужчину и женщину познакомила сама судьба. В марте текущего года мать двоих детей, оставив работу и другие дела, в числе волонтеров отправилась Москву, чтобы поддержать раненых военных. Кто бы мог подумать, что именно в это время в одном из госпиталей лечение проходит человек, с которым сибирячка свяжет всю оставшуюся жизнь.

- Добровольцем я являюсь со времен пандемии коронавируса, - говорит собеседница КП-Иркутск. - Однажды в соцсетях наткнулась на сообщение о том, что из-за тяжелой жизненной ситуации многодетной женщине и ее ребятне скоро будет нечего есть. Пройти мимо не смогла, так как сама в одиночку воспитывала дочку и сына. Я связалась с волонтерами, узнала адрес, где проживает семья, и привезла им продукты. Позже помогла еще нескольким людям и решила продолжать этим заниматься.

С 2010 года Светлана работает в войсковой части Улан-Удэ начальником солдатского дома культуры. Многие ее коллеги из числа военнослужащих находятся в зоне спецоперации, где защищают жителей Донбасса. Сотрудницы заботливо собирали для защитников посылки, а позже решили отправиться в столицу, чтобы навестить бойцов в больницах и подбодрить их. Однако, по словам женщины, несколько месяцев поездка отменялась по разным причинам. Зная о желании Светланы, такую возможность ей предоставили в ресурсном центре патриотического воспитания туризма и спорта родного Заиграевского района. Сибирячка же без раздумий ответила, что готова.

Сибирячка встретила будущего мужа в первый день посещения госпиталя в Москве. Фото: личный архив героев публикации.

- На следующий день после прилета я и еще три волонтера приехали в госпиталь. Девчонки отправились к нашему земляку, так его представил медперсонал, а я разговорилась с парнем из Северобайкальска. Позже оказалось, что того самого земляка зовут Василий. Он поправлялся после осколочного ранения в гортань. Пока мы обходили палаты, он везде следовал за нами и старался помочь. И, кажется, еще тогда меня зацепил. Чем? Сама не знаю. Военным добровольцы оставляют свои контактные номера на случай необходимости, так, у Василия появился мой телефон.

Когда бойца выписали, он тут же позвонил новой знакомой и предложил погулять по Москве. Женщина согласилась. Во время разговоров они поняли, что на удивление имеют много общего.

- Казалось, что мы родные люди, - признается сибирячка.

При этом раньше Светлана даже не думала о новой любви или замужестве. После развода с первым супругом, она посвятила себя воспитанию детей, и была довольна своей жизнью. Но после встречи с Василием все изменилось.

- Я попрощалась с ним и вернулась в Улан-Удэ, думала, что он уедет в зону СВО. Через два дня раздался звонок: «Я в Бурятии!». С того дня мы больше не хотели расставаться.

Василий сделал любимой романтичное предложение руки и сердца во время отдыха в Адлере. Фото: личный архив героев публикации.

Спустя около полугода 36-летний Василий решился на важный шаг. Во время отпуска на одном из пляжей Адлера мужчина встал на колено и попросил любимую стать его женой. Светлана ответила «Да». Брак пара зарегистрировала 1 августа в Санкт-Петербурге, откуда военный вновь отправился на службу.

- Я понимала, что он уедет ни на месяц, ни на два…готова ждать, сколько понадобится, - твердо говорит Светлана. - А когда вернется, будем выбирать новое семейное гнездышко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейский из Саянска в последний момент спас пенсионера от потери целого состояния. (подробности)

В Иркутске завершены поиски 20-летней девушки, пропавшей из ночного клуба. (подробности)