Кто такой господин Гринберг и почему ради него российская актриса Агата Муцениеце приезжала из Москвы в Братск

В картине братского режиссера приняли участие актеры российского кино. Фото: предоставлено кинокомпанией ARNI Cinematronics

- Что тут происходит? Фильм снимают? У нас в Сибири? – удивленно произносили прохожие, разглядывая происходящее в торговом центре Братска.

Триллер… о любви

Задумка снять в родном городе полнометражную картину с участием звезд российского кино появилась у братчанина Андрея Паюкова еще в 2020 году. Мужчина окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве, его наставник - советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист Владимир Меньшов. Картина под названием «Подвал господина Гринберга» стала дебютной работой и первым полнометражным фильмом сибиряка.

- Андрей довольно скромный режиссер, предпочитает оставаться за кадром, - рассказывает ассистент продюсера фильма «Подвал господина Гринберга» Анатолий Колесник. – Мы дружим с ним еще с детского сада, оба выбрали для себя творческие профессии, я также играл эпизодическую роль в его короткометражном фильме. Поэтому с удовольствием откликнулся на предложение принять участие в работе над лентой.

Действие триллера происходит в небольшом городе, в котором исчезают девушки. Фото: предоставлено кинокомпанией ARNI Cinematronics

Действие триллера происходит в небольшом городе, в котором исчезают девушки. Сотрудники полиции подозревают Артура Гринберга. Именно его видели в баре с одной из жертв. Однако, как рассказывают авторы, сюжет кинокартины не так однозначен, как может показаться на первый взгляд.

Исполнительница главной роли актриса Дарья Эгерман. Фото: предоставлено кинокомпанией ARNI Cinematronics

- В первую очередь это фильм о любви. Неожиданно, правда? - рассказывает Анатолий Колесник. – Да, мы заявили, что есть маньяк, есть его жертва, есть полицейские, которые хотят его поймать. Но не все так просто. На протяжении всего повествования зритель будет находиться в напряжении. И полная картина событий откроется ему только в самом конце. Андрей Паюков сам написал сценарий фильма. События, которые происходят на экране, не основаны на реальных событиях, это художественный вымысел.

Именитые актеры на улицах Братска

В картине братского режиссера приняли участие актеры российского кино. Это Агата Муцениеце (сериал «Закрытая школа», «След», «Стая»), Власий Зубов (сериалы «Мажор» и «Полицейский с Рублевки»), Дарья Эгерман (сериалы «Триггер», «Молодежка»), Вадим Кошмай (сериал «Интерны»). Анатолий Колесник признается, что пригласить именитых артистов сниматься в фильм неизвестного режиссера – задача не простая.

Съемки кинокартины начались в апреле прошлого года. Фото: предоставлено кинокомпанией ARNI Cinematronics

- Картина дебютная и не у всех актеров есть время и желание участвовать в таких проектах, - признается Анатолий. – Но работа над фильмом началась в момент, когда киноиндустрия находилась в кризисе после пандемии коронавируса. Многие проекты временно приостановились, поэтому некоторые артисты становились более лояльными к сценариям начинающих режиссеров. Также было много приглашенных технических специалистов из Москвы. Это осветители, операторы, художники-постановщики, звукооператоры.

Дарья Эгерман, признается, что участие в этом проекте стало для нее очень ценным и важным опытом. Фото: предоставлено кинокомпанией ARNI Cinematronics

Исполнительница главной роли, актриса Дарья Эгерман, признается, что участие в этом проекте стало для нее очень ценным и важным опытом в ее профессиональной жизни.

- Это первая моя большая экспедиция. Где на протяжении очень долгого времени ты находишься с людьми не только в рабочее время но и живёте вместе, и досуг проводите совместно. Поэтому все становятся родными, семьей, - рассказывает Дарья Эгерман. –Андрей очень чуткий и внимательный человек. Он заботился о своей команде, поддерживал ее. Давал возможность актерам импровизировать, экспериментировать, привносить в фильм свои идеи. И если они были убедительны, то он всегда их принимал. Это очень ценно! Я очень рада, что мне посчастливилось поработать с такими талантами и классными людьми!

Актеры на протяжении трех месяцев летали из столицы в Братск и жили в съемных квартирах. Фото: предоставлено кинокомпанией ARNI Cinematronics

Съемки кинокартины начались в апреле прошлого года и практически полностью проходили в Братске, как в специально построенных декорациях и павильонах, так и на улицах города и общественных местах. Несмотря на то, что режиссер использовал в работе известные локации, некоторые зрители, которые уже получили возможность увидеть фильм, признались, что открыли для себя Братск с новой стороны.

- В процессе съемок фильма мы столкнулись с некоторыми сложностями, - признается Анатолий. – Во-первых, это погодные условия. Съемочная группа приезжала на место, выстраивала декорации, как вдруг начинался дождь. Приходилось сворачиваться и переносить смены на другие дни. А во-вторых, было сложно работать в общественных местах. Например, когда мы перегораживали часть территории или останавливали траволатор в торговом центре, чтобы сделать несколько дублей, не всем жителям города это нравилось. Одни могли лезть напролом, другие специально заглядывали в видеокамеру. К сожалению, земляки не привыкли к такому процессу как съемки фильма.

Съемки проходили на улицах города и в общественных местах. Фото: предоставлено кинокомпанией ARNI Cinematronics

О том, кого именно в фильме сыграют Агата Муцениеце, Власий Зубов, Дарья Эгерман и Вадим Кошмай авторы проекта не спешат раскрывать. Хотят, чтобы это было сюрпризом для зрителей. Всего актеры провели в Братске около трех месяцев, периодически совершая перелеты из столицы в сибирский город.

- Хочу сказать, что наши актеры сумели достаточно быстро вжиться в свои роли и стать настоящей командой, - рассказывает Анатолий. - Все свободное время мы практически проводили вместе, общались, узнавали друг друга ближе. Актеры жили в съемных квартирах, а в свободное время отдыхали на территории Братского водохранилища. Катались на яхте, на сапах, купались. Или выбирались в город, чтобы поиграть в боулинг или побывать на картинге. Особенно восхитила ребят баня на плаву в Падунском заливе, один из местных ресторанов и база отдыха. А еще каждый день они старались заниматься в спортклубе.

В свободное время участники съемочной группы отдыхали на территории Братского водохранилища. Фото: предоставлено кинокомпанией ARNI Cinematronics

- Я вырос в подобном городе. Поймал даже некую ностальгию по детству, - признается актер Власий Зубов.

Дата премьеры пока не определена

Авторы картины не раскрывают бюджет, но признаются, что фильм снят на средства спонсоров и личные деньги режиссера. Очень большую поддержку оказали сибирякам предприниматели. Одни предложили для съемок необходимый реквизит, другие помощь в рекламе и продвижении.

Актер массовки Александр Колесник с Дарьей Эгерман и Власом Зубовым. Фото: предоставлено кинокомпанией ARNI Cinematronics

- Конечно, когда мы рассказали о том, что наш фильм готовится к прокату, в соцсетях начали появляться разные комментарии. Кто-то начал писать, мол, вот, очередное дерьмо сняли, - рассказывает Анатолий. – Но это значит лишь только то, что человек еще даже не посмотрел фильм, но уже его осуждает. Есть доля людей, которые считают, что и в провинции можно создать хорошее, качественное кино, с красивой картинкой и глубоким смыслом. В Корее, например, сейчас снимают отличные фильмы, и есть режиссер, который входит в топ мирового проката. Неважно, где находится человек: в Братске, Москве или Голливуде. У каждого есть возможность для реализации!

Съемки закончились в августе 2022 года. Фото: предоставлено кинокомпанией ARNI Cinematronics

Съемки закончились в августе 2022 года. После этого проект «Подвал господина Гринберга» вступил в фразу пост-продакшена: была осуществлена покраска фильма в Москве на «Мосфильме», причем сразу в двух версиях: для показа в кинотеатрах и для телевизора и онлайн-площадок. Затем специалисты занялись переозвучкой кинокартины и написанием музыки. Финальные материалы вернулись в Братск около месяца назад. Сейчас создатели фильма ведут переговоры о выходе триллера на больших экранах России и СНГ. Дата премьеры пока не определена.

- Я не могу прогнозировать то, как воспримут зрители наш фильм, - признается Анатолий. – Но мы устраивали закрытый показ, на который пригласили людей, которые не принимали участия в съемках, не знали сценария и даже не видели ни одного кадра. Ни один из них не вышел из зала в ходе просмотра. Зрители рассказывали, что втянулись в сюжет буквально через несколько минут после начала показа и на протяжении почти двух часов не могли оторваться от экрана. А многие признались, что задумались после просмотра фильма о каких-то более глубоких вещах. Многие захотели поговорить со своими детьми, рассказать им об отношениях между людьми, и о том, какую опасность они могут нести друг для друга.

Сейчас режиссер и его команда готовятся к работе над другими картинами. Фото: предоставлено кинокомпанией ARNI Cinematronics

Известно, что Андрей Паюков не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас режиссер и его команда готовятся к работе над другими картинами. Написаны сценарии и выбраны актеры. Главные роли также исполнят известные персоны российского кино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жили в соседних поселках, но не знали друг друга»: волонтер познакомилась с мужем в госпитале для раненых бойцов СВО (подробнее)

«Я никогда не была моделью»: сибирячка рассказала, как стала одной из самых красивых женщин России без параметров 90-60-90 (подробнее)

В Иркутске женщина больше 20 лет не могла похоронить убитую дочь (подробнее)