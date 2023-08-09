«Я никогда не была моделью»: сибирячка рассказала, как стала одной из самых красивых женщин России без параметров 90-60-90

Выйти на сцену и побороться за корону Екатерину сподвигла ее подруга. Фото: из личного архива героини публикации

На днях в Москве завершился конкурс красоты «Миссис Россия». В финал вышли 33 россиянки из разных регионов страны. Каждая из них успешная жена, мама и личность, которая состоялась в профессии. Победительниц оказалось несколько. Так, титул «Первая вице-миссис Россия» завоевала 39-летняя иркутянка, beauty-мастер, а в прошлом директор регионального представительства электротехнической компании Екатерина Андреева. Сибирячка рассказала КП-Иркутск о том, как можно стать обладательницей короны, не имея при этом тех самых идеальных параметров «90-60-90».

Не была профессиональной моделью

- Я никогда не была профессиональной моделью и ни разу не участвовала в конкурсах красоты. Природа наградила меня высоким ростом и стройностью, поэтому многие мои знакомые сулили мне карьеру в этой сфере, – признается Екатерина. – Выйти на сцену и побороться за корону меня сподвигла подруга. В прошлом году она приняла участие в одном из конкурсов красоты и заняла первое место. Я поняла, что это все возможно и решила, что я хочу попробовать тоже!

Сибирячку поддерживает ее любимый супруг. Фото: из личного архива героини публикации

Сибирячку в ее решении поддержал любимый супруг. Сначала в феврале этого года Екатерина попала на кастинг «Миссис Иркутск». Примечательно, что рост, параметры фигуры и особенности внешности конкурсанток не имели для жюри большого значения. Главным условием являлось то, чтобы каждая из 16 участниц была мамой. Финал состоялся уже в мае.

- Мы творчески рассказывали о себе и о своей жизни, выходили на сцену вместе с мужьями и детьми, демонстрировали себя в вечерних образах, - рассказывает Екатерина. – Жюри оценивало не только красоту женщин, но и то, как они себя показывают, какую энергетику женственности и материнства несут в себе, то, как за них болеют друзья и родные. Супруг, например, на каждый мой выход кричал из зала «Люблю» и жюри это отметило (смеется).

В результате Екатерина получила первое место и титул «Миссис Иркутск». Победа позволила ей представить родной город на конкурсе «Миссис Россия» в Москве. В конце июля сибирячка вылетела в столицу.

Самая главная задача, которую ставит для себя иркутянка – быть примером для своей 12-летней дочери. Фото: из личного архива героини публикации

– Участие в конкурсе красоты – удовольствие не из дешевых. Практически все расходы легли на наши с мужем плечи. Это билеты на самолет, проживание в отеле, организационный сбор, стоимость которого составляет только 75 тысяч рублей, покупка нарядов, услуги стилиста и визажиста, - признается Екатерина. – Но у нас не было никаких сомнений. Мы решили, что такой шанс представляется однажды и нельзя его упускать.

6 августа на сцену вышли 33 претендентки на победу из разных городов России, в возрасте от 29 до 55 лет. Красавицы должны были продемонстрировать зрителям видеовизитку, которую заранее снимали в родных городах, рассказывали о себе в стихах или прозе, а затем красовались по подиуму в красных платьях и вечерних нарядах. Ведущим мероприятия был известный шоумен Оскар Кучера, а в жюри находились медийные личности, среди которых был народный артист России Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, "Миссис Россия - 2022" Нина Банная и другие.

Сибирячка никогда не была профессиональной моделью. Фото: из личного архива героини публикации

- Победа в Иркутске придала мне сил, но, честно говоря, мысль о том, чтобы вновь выйти на сцену была все-таки очень волнующей. Все-таки этот конкурс более масштабный, - признается Екатерина. – Но, когда я прилетела в Москву и познакомилась с участницами и организаторами, я стала намного увереннее в себе. В итоге, выходя на сцену, я чувствовала эту энергию и просто наслаждалась моментом.

Обрела подруг и стала примером для дочери

Как признается сибирячка, вопреки всеобщим представлениям о конкурсе красоты, она не чувствовала напряжения или зависти со стороны от других участниц. «Давайте видеть друг в друге не конкуренток, а подруг» - предложила Екатерина на первом знакомстве с девушками. Так и получилось. С некоторыми конкурсантками иркутянке даже удалось построить теплые отношения. Теперь Екатерина вместе с супругом ждут новых подруг к себе в гости, на Байкал.

Участие в конкурсе красоты – удовольствие не из дешевых, признается Екатерина. Фото: из личного архива героини публикации

- У меня стало еще больше уверенности в себе, - признается Екатерина. – Меня очень хорошо поддерживали мои близкие, семья, друзья в соцсетях. Столько было приятных слов! Я поняла, что я могу большего и нужно следовать к своим мечтам. Я советую всем девушкам не бояться и принимать участие в конкурсах красоты. Это очень интересный и незабываемый опыт! Необязательно иметь фигуру 90-60-90. Главное – это вера в победу!

Впереди у Екатерины много планов. Сибирячка мечтает попробовать себя в театральной деятельности, также ей поступают предложения принять участие в жюри в различных развлекательных мероприятиях. Но самая главная задача, которую ставит для себя иркутянка – быть примером для своей 12-летней дочери.

Впереди у Екатерины много планов. Фото: из личного архива героини публикации

- Дочка очень гордится мной, - признается Екатерина. – В ближайшее время в нашем городе пройдет еще один конкурс красоты, и она даже задумывается о том, чтобы принять в нем участие. Я была бы этому очень рада!

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