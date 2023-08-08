«Мне обещали быстрый и легкий доход». Сибирячке предложили работу на известном маркетплейсе, но похитили 80 тысяч рублей

Иркутянка сначала получила 1400 рублей, а потом потеряла около 80 тысяч Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Иркутска хотела подзаработать в Сети, но вместо этого наткнулась на мошенников. Ей написали от имени известной площадки электронной торговли и предложили заработать «на выкупе товара». Всего за пару дней под чутким руководством аферистов она сначала получила 1400 рублей, а потом потеряла около 80 тысяч.

Хочешь заработать – переходи по ссылке

Эта история произошла с 26-летней Аллой Широковой (имя изменено – прим. Редакции). В начале июля этого года сибирячка была в активном поиске работы. Неожиданно в один из мессенджеров девушке пришло СМС от незнакомого номера. «Хочешь заработать – переходи по ссылке» - говорилось в рекламном тексте сообщения.

«Хочу!» - решила Алла и, недолго думая, кликнула по ссылке и перешла в чат мессенджера. С сибирячкой связалась некая девушка по имени Владислава и рассказала, в чем состоит особенность ее работы.

- Я должна была выкупать товары на одном из известных маркетплейсов на определенную сумму, - рассказывает Алла. – Через некоторое время мне должна была вернуться эта же сумма от товара, а также 20% моего заработка.

«Почему бы и не попробовать?», – решила Алла. Владислава прислала девушке первое «задание» - выкупить товар на сумму 1600 рублей. Но только вместо обычного способа оплаты сибирячке нужно было перевести деньги на указанный мошенниками счет. Обещанные дивиденды упали на карту Аллы уже в течение часа – целых 3000 рублей.

- Я поняла, что заработать действительно можно. Ведь мне вернули мои деньги с процентами, - признается Алла. – И, честно говоря, даже не задумывалась о том, зачем нужно выкупать товары за кого-то и почему оплата производится на карты посторонних людей. Решила продолжить «работать» и дальше.

На следующий день Владислава написала Алле, что нужно выкупить товары на общую сумму 80 тысяч рублей. Сибирячка успешно справилась с заданием и уже предвкушала увидеть приятную сумму на банковском счете. Однако время шло, а деньги на карту так и не возвращались.

Потеряла 80 тысяч за два дня

- Я связалась с Владиславой, поинтересовалась, почему деньги не возвращаются обратно. Она ответила, что это якобы из-за того, что я оформила все товары разом, а не по отдельности, как это было необходимо. Из-за этого мой счет «заморозился». Чтобы исправить ситуацию, нужно оформить покупки еще на 220 тысяч рублей…

В этот момент Алла поняла, что стала жертвой мошенников и прекратила переписку с незнакомкой. Еще несколько дней после этого Владислава настойчиво отправляла сообщения с призывом вывести заработанные деньги. В результате девушка заблокировала контакт и отправилась в отделение полиции.

- Я слышала, что происходят обманы, когда люди пытаются заработать на бирже, например. Но то, что можно попасться на удочку аферистов на маркетплейсах стало для меня неожиданностью, - признается Алла. – Конечно, сначала я была в шоке. Ведь я оплачивала покупки с кредитной карты и первое время только и думала о том, где же я теперь возьму эти 80 тысяч рублей? Но потом успокоилась и благодарила себя за то, что вовремя остановилась.

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Сейчас следователи пытаются определить, кому принадлежат счета, на которые Алла переводила деньги. В полиции не исключают, что их владельцы находятся за границей.

- Я сделала для себя определенные выводы. Никому нельзя верить дистанционно и лучше всего вообще не отвечать на телефонные звонки, смс, а также переходить по незнакомым ссылкам, - рассказывает Алла. – Работу я нашла в итоге в Иркутске, планирую поскорее теперь закрыть долг по кредитке. Никому из друзей и родственникам о своем фиаско я рассказывать не стала. Боюсь, что будут осуждать.

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