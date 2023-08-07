Лишилась двух миллионов за 10 минут: как кот Кузя заставил хозяйку положить трубку и спас от еще большего обмана аферистов

Мошенникам помешал домашний кот Кузя. Фото: из личного архива героини публикации

Марии Ефимцевой (имя изменено – прим. Ред.) 40 лет. Она работает офисным сотрудником в одной из иркутских компаний. Несколько дней назад женщина стала жертвой мошенников. Один телефонный разговор обошелся сибирячке в 2 миллиона рублей.

Уберег от еще больших долгов… кот

- Это было утро воскресенья. Я пила чай дома на кухне, - вспоминает Мария. – Неожиданно раздался телефонный звонок. Я обратила внимание, что номер мне не знаком. Но не придала этому особого значения. Мне часто звонят с разных номеров по работе…

На другом конце провода раздался мужской голос. Незнакомец представился начальником службы безопасности Центрального банка России. Он сообщил Марии, что неизвестные пытаются осуществить перевод денег со счета женщины.

- Я много раз слышала про мошенников и про их популярные способы обмана – признается Мария. – Но меня подкупило несколько вещей. Во-первых, незнакомец знал все мои данные: имя, фамилию, отчество и год рождения. А во-вторых, я обратила внимание на то, что у него была чистая грамотная речь, без запинок, без слов-паразитов. Еще он умело использовал профессиональные термины. Сложилось впечатление, что это действительно сотрудник банка, и он знает, о чем говорит…

На счету у Марии лежало 200 тысяч рублей. Лжесотрудник Центробанка пояснил, что для того, чтобы аферисты не добрались до них, деньги необходимо обезопасить. Для этого женщине порекомендовали включить громкую связь, и, не прерывая разговор, скачать специальные программы на свой смартфон.

- Они отправили мне сообщение с несколькими ссылками в один из мессенджеров. Я перешла по ним, - рассказывает Мария. - Оказалось, что это приложения, с помощью которых аферисты устанавливают мое местоположение и удаленно получают доступ к телефону, к личным кабинетам…

Диалог длился около десяти минут. За это время мошенникам удалось не только лишить сибирячку сбережений, но и оформить на ее имя два кредита по 900 тысяч рублей.

- Я думаю, они бы могли и дальше брать займы в других банках. Но помешал… мой кот Кузя, - рассказывает Мария. – Пока я разговаривала по телефону, он забрался на стол и опрокинул чашку. И только в тот момент я поняла, что-то не то происходи. Попыталась сбросить звонок, не вышло. Помогла только лишь полная перезагрузка гаджета!

Придется платить по долгам

Когда Мария включила телефон обратно – ее самые худшие опасения начали подтверждаться. Друг за другом на смартфон приходили оповещения о списании средств, а когда женщина попыталась зайти в личный кабинет банка, где хранились ее средства, обнаружила, что доступ заблокирован. Сибирячка набрала номер горячей линии финансовой организации.

- Там мне и подтвердили, что я попалась на удочку мошенников, - рассказывает Мария. – Всего за десять минут им удалось украсть 2 миллиона рублей. Осознав это, я очень долго истерично хохотала. А затем отправилась в отделение полиции.

Следователи тут же велели женщине перевести смартфон в режим полета, чтобы мошенники не имели больше доступа к ее телефону. Также взяли показания и завели уголовное дело. После этого они попытались связаться по номеру, с которого поступил звонок. Однако абонент уже был недоступен. Позже выяснилось, что звонки поступали из-за границы.

- У меня изъяли мой телефон. Сейчас эксперты пытаются найти следы удаленного подключения мошенников и выяснить, кому именно принадлежит IP-адрес, с которого мне скидывали ссылки, - рассказывает Мария. – Я понимаю, что это целиком и полностью моя вина. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Вот вроде слышишь об этих случаях мошенничества, знаешь, что нельзя верить незнакомцам, но думаешь, что с тобой такого не случится. А выходит, может произойти с каждым…

Незнакомец представился начальником службы безопасности Центрального банка России. Фото: Мария ЛЕНЦ

Расследование уголовного дела продолжается. И пока вина неизвестных не доказана, Марии, как невольному заемщику, придется платить по кредитам. Их ежемесячный платеж составляет 90 тысяч рублей.

- Фактически кредиты были получены с приложения пострадавшей, с ее анкетными данными. Поэтому считается, что операции совершила сама. Поэтому и платить по счетам тоже должна. Но шанс найти реальных виновных есть всегда. В IT-сфере у нас работают специальные подразделения, и с каждым годом качество их работы улучшается. Поиск мошенников не стоит на месте, - рассказывает заместитель прокурора Ленинского района Иркутска Андрей Пермяков. – Пострадавшие могут в дальнейшем обратиться с иском в суд о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

К СЛОВУ

24 июля Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки тщательнее отслеживать операции своих клиентов в целях борьбы с мошенничеством. Теперь они будут тщательнее отслеживать операции граждан, предупреждать клиентов о возможных рисках и даже возвращать переведенные мошенникам деньги за свой счет. Закон начнет действовать спустя год после официальной публикации – с 24 июля 2024 года.

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