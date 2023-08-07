Я Настя, и у меня зависимость от маркетплейсов: история «исцеления» от бесполезных покупок в 4 простых шага

Фото: из личного архива Анастасии Куреновой

«Так-с! Шапочки для тарелок - беру, черные губки отлично подойдут к кухонным полотенцам, мыльница со сливом...

Давно такую хотела», - пищу от восторга, рассматривая покупки. Муж только вздыхает, сгребает товар в пакеты, несет домой. Но рассмотреть все купленное не дает.

- Лучше посмотри, сколько уже денег ты спустила на своем сайте онлайн-покупок!

- 150 тысяч рублей с начала года, - бормочу под натиском. - Не так уж много.

- А можно было пустить эту сумму на гашение ипотеки!

- Но это все нужное! - я не сдаюсь.

Муж молча открывает дверцу кухонного шкафчика и вываливает оттуда вещи. О! Доска для нарезки овощей со встроенными весами. Как я ее хотела... год назад. И ни разу не использовала.

- И это я еще не считаю, сколько у тебя высокотехнологичных ершиков для унитаза!

С удивлением смотрю: и правда. А зачем же я тогда еще купила вот этот, резиновый?.. А! В отзывах было на писано, что он идеально борется с микробами.

Пять горшков для цветов - это я мечтала разводить фиалки. Три рамочки для фото с бабочками - помню, собиралась в спальне повесить... Полотенчики со слониками оказались очаровательными, но воду не впитывали. Просеиватель муки очень удобный... Но, когда я последний раз пекла? А как же я забыла про подставку-подогреватель для заварочного чайника? Ведь мечтала о романтических чаепитиях при свечах...

- А эта подушка нам зачем? Уже шесть штук на диване, по-моему, достаточно! - наступает муж.

- Но там же котик! - я готовлюсь заплакать. Обычно помогает.

- Да ты, моя дорогая, шопоголик. Лечиться будем?

ШАГ ПЕРВЫЙ

«Учет»

А ведь и правда: онлайн-магазин я листаю в любую свободную минуту. Особенно люблю делать это на ночь. Способ расслабиться, наверное. При этом к банковской карте не прикасаюсь физически, она уже привязана к личному кабинету, поэтому и не замечаю, как по 3 - 5 тысяч рублей улетают со счета.

- Отличный способ открыть глаза - выложить на стол все купленное и разобрать. Чем будете пользоваться? А что здесь просто для сбора пыли? Это вы как раз и сделали: обычно покупки, которые не пригодились, мы просто прячем подальше. И забываем о нерациональном поступке. А надо увидеть масштаб. Далее считаем, сколько денег вылетело в трубу на все, что теперь просто лежит, - объясняет руководитель и методолог сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Анна Деньгина.

ШАГ ВТОРОЙ

«Дать деньгам имя»

Как говорят специалисты, такие незаметные траты - самые опасные. Легко расстаться с 2000 рублей, если они просто цифры в интернете. Поэтому надо, чтобы деньги ассоциировались с чем-то нужным и полезным.

- Ставьте цели, - советует эксперт. - Например, потратить на маркетплейсе в следующем месяце не более 20% от суммы, которую заплатили в предыдущем. Сэкономленные средства положите на отдельный счет и дайте ему говорящее название, к примеру «Фонд радости» - пусть будет на давнюю мечту.

А ведь я и правда мечтаю о новом телефоне взамен разбитого, но не могу себе позволить. В итоге счет создала и положила на него первые 500 рублей. Вот только сколько лет придется собирать такими темпами на новенький айфон?

А еще делюсь целью с близкими. Желание не ударить в грязь лицом должно подавить желание сорваться.

Также консультант рекомендовала отключить банковскую карту из быстрых платежей. Когда в один из вечеров я рефлекторно нажала на заманчивую кнопку «купить», приложение выдало мне два альтернативных способа: расплатиться через онлайн-банк, либо при получении товара. Задумалась. Отложила телефон.

ШАГ ТРЕТИЙ

«Спасет корзина»

Психологи уверяют, что нельзя отказываться от вредной привычки слишком быстро. А то организм будет сопротивляться. Время на шопинг нужно сокращать медленно.

- Вместо часа перед сном тратьте не более 15 минут в сутки. А еще полезная опция: добавляйте товар в корзину, но сразу не покупайте, - советует наш эксперт. - С одной стороны, получите удовольствие от обладания, с другой - может, и передумаете через сутки.

Так я и сделала. Заглядываю в добавленные покупки спустя день... Совет реально работает: поняла, что могу обойтись без 10 вещей из отложенных 12.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

«Учимся тратить осознано»

- Не зря и в супермаркет советуют ходить со списком, - отмечает Анна Деньгина. - Все, что желаете приобрести, сначала фиксируйте. Но пункты должны держаться в списке не меньше недели. Далее, если товар действительно необходим, ищите скидки, повышенный кешбэк, используйте бонусные баллы и купоны. И не ленитесь сравнивать цены на разных площадках.

Послушала совета и поиск робота-пылесоса поручила мужу. Я обожаю тратить, он - экономить. Рысканье по десятку сайтов в поиске самой низкой цены и лучшего набора характеристик действительно принесло ему удовольствие, а мне - помощника по дому. Пылесос взяли с 25-процентной скидкой. Разницу муж отдал мне в «Фонд радости» - на будущий айфон.

P.S. Придерживаясь инструкции семь дней, я зашла на любимый маркетплейс трижды. Корзина пополнилась почти на 100 000, но деньги ушли лишь на пылесос. Оказалось, настроение повышают не только покупки, но и просто выбор понравившихся вещей и добавление их в список избранного. Посмотрела, помечтала - и покупать необязательно!

БДИ!

Любой обман за ваши деньги

О трех самых популярных уловках нечестных продавцов рассказывает Любовь Лашкевич, маркетолог-аналитик, директор маркетингового центра «Эволюция».

Перечеркнутые цены

Продавали за 30 тысяч рублей, а теперь за 3? Это первый звоночек того, что вам хотят продать бесполезную дешевку. Если сравнить цену якобы с учетом скидки и предложения на других площадках, может оказаться, что это вполне обычная стоимость товара.

Сфабрикованные отзывы

Люди по своей природе ленивы - искренние отзывы пишут немногие. Поэтому большое скопление сладостных речей из разряда «доставили быстро, упаковка отличная» должно вызвать подозрения. Скорее всего, отзывы куплены.

Кричащие заголовки

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ЭКСПЕРТНО

Дмитрий Акулов, практикующий психолог, психоаналитический психотерапевт, член Общества психоаналитической психотерапии:

«Внутренняя пустота порой заполняется вещами»

- Есть ситуации, в которых покупки приобретают иные психологические смыслы, кроме как сделать жизнь более комфортной. К примеру, новые вещи удовлетворяют желание владеть и обладать, придают ощущение всемогущества и контроля над жизнью. Для многих это и своего рода антидепрессант – простой, быстрый способ получить выброс дофамина (один из «гормонов счастья» - прим. ред). Нередко тяга к импульсивным покупкам присуща людям с латентной депрессией, которая сейчас широко распространена, а также с нарциссической организацией личности. В обоих случаях ощущение внутренней пустоты, одиночества искусственно заполняется вещами, что конечно же, не решает проблемы, а лишь временно гасит симптомы. Это некий самообман. Таким же способом некоторые пытаются безболезненно пережить расставание с близким человеком, компенсируя его отсутствие кофточками, косметикой и любыми другими безделушками. Модель такого поведения может закладываться у человека с детства, когда родители заменяют заботу и ласку приобретением всевозможных игрушек и подарков. Если говорить о современной рекламе по типу «Только для Вас, только сегодня», то механизм ее воздействия на людей, в значительной мере рассчитан на активизацию нарциссических свойств характера. За чувство собственной исключительности, превосходства люди готовы платить немалые суммы. Если человек начинает понимать, что есть зависимость от такого поведения, и то, что оно вредит ему, желательно обратиться к специалисту.

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