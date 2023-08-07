«Я не в обиде на этих мужчин»: избитый незнакомцами боец СВО из Забайкалья рассказал о нападении

Михаил лежит в больнице со сломанным носом и сотрясением головного мозга. Фото: телеграм-канал Александра Осипова

- Врачи говорят, что у меня сотрясение головного мозга, перелом носа, ушибы. Чувствую себя хорошо, не переживайте. Обо мне все заботятся. Сейчас вот борт прилетел, чтобы из Краснокаменска перевезти на лечение в Читу, - говорит 36-летний Михаил инвалид и бывший участник СВО из Забайкалья. У мужчины награда – за взятие Бахмута, за взятие Соледара, а также за отвагу. Отправился на линию соприкосновения еще в ноябре 2022 года. Не бросил в беде Михаил и своих товарищей… Под обстрелами с поля оттащил в безопасное место двух бойцов, потеряв в результате ногу. Но недавно с героем приключилась беда.

Вечером 4 августа Михаил поехал встретиться со своим бывшим сослуживцем. Приятель инвалид – тоже лишился ноги на СВО. В заведении к ним пристала компания из четырех мужчин и двух женщин, которые начали оскорблять и угрожать.

- Особой причины конфликта не было, - говорит КП-Иркутск Михаил.

Обычная история, когда люди перебрали с алкоголем, и начали приставать к окружающим.

Однако Михаил - человек неконфликтный. Поэтому вместе с товарищем поспешил покинуть кафе. Но на полпути машина заглохла, а та самая компания все это время продолжала преследование и настигла военнослужащих.

- Они выбили стекла и вытолкнули обоих из машины. Силы совсем не равны, - рассказывает КП-Иркутск сестра Михаила, Нина. - Брат пытался позвонить, позвать кого-нибудь на помощь, но у него отобрали телефон, сломав его. Сорвали с формы и все их награды и избили.

Бывших участников СВО оставили лежать на асфальте.

- Позже товарищ брата смог позвонить мне, наш с Михаилом младший брат тут же завел машину и приехал за ними, - делится сестра бойца. – На следующее утро брат поехал в местную больницу. Но ночью 6 августа брата доставили в Краснокаменскую больницу. Там ему провели обследование. А в обед 7 августа Мишу санавиацией должны доставить в Читу.

- Я не в обиде на этих мужчин, - говорит Михаил. – Мне не так было больно, когда били, как то, что срывали награды. Но считаю, что наказание они все-таки должны понести. Их следует изолировать от общества.

Кстати, ситуация, произошедшая с Михаилом, находится на особом контроля правительства Забайкальского края.

- Мне лично звонил заместитель губернатора. Предлагал помощь и поддержку финансовую, - говорит Михаил. - Но родственники и близкие уже все доставили. Ни в чем сейчас не нуждаюсь.

КП-Иркутск поинтересовалась, может, герой нуждается в протезе. Но и на этот вопрос он скромно отмолчался.

Как сообщает губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем, один подозреваемый в избиении участника спецоперации задержан.

- Сейчас возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорят власти региона.

Как сообщили «КП-Иркутск» в МВД Забайкальского края, личности всех нападавших уже установлены. Сейчас правоохранительные органы устанавливают роль каждого из них.

Сейчас правоохранители вызывают всех участников конфликта на допросы. Однако говорят, что, скорее всего, к ответственности удастся привлечь только двоих, ведь остальные просто стояли в стороне и наблюдали.

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