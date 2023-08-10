Одного из участников избиения бойца СВО в Забайкалье объявили в розыск

Фото: Забайкальский краевой суд

В суде Нерчинско-Заводского района Забайкальского края выбрали наказание для одного из мужчин, избивших участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта, избившего участника СВО 43-летнего мужчину, который так же, как и два его подельника обвиняется в совершении преступлений. В настоящее время, фигурант объявлен в межгосударственный розыск. Он не женат, ранее не судим, нигде на работает, проживал с матерью в селе Нерчинский Завод, - сообщают в пресс-службе суда.

Ранее полиция Забайкалья установила участников конфликта.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о состоянии пострадавшего, он записал видеообращение.